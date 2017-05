Suar, muy cerca de la abogada de Charly García

Se fue junto a Karina Bardiani tras la función de la obra “Un rato con él”

Desde que se separó de Griselda Siciliani, Adrián Suar no blanqueó novias, pero mujeres no le faltan: se lo relacionó con Magui Bravi, también con Lucía Rubio -secretaria de Fabián Doman-, y ahora es el turno de Karina Bardiani, más conocida como “la abogada de Charly (García)” o “la abogada del rock”. De acuerdo a la información que se desprendió del portal Teleshow, el último jueves, “Adrián y Karina salieron juntos del Teatro El Nacional, caminaron una cuadra juntos hasta que ella se subió a su auto. Se los veía charlar con mucha confianza, pero demasiada. Hay algo entre ellos, y no es una amistad, ni tampoco una relación de cliente-abogada”, aseguró el testigo del hecho al portal de noticias que, según remarcaron, es “inobjetable”.

Karina estuvo presente en el estreno de prensa de “Un rato con él”, la obra que Suar protagoniza junto a Julio Chávez, y ella fue una de las “invitadas especiales”. Tan especial que se retiró con uno de los protagonistas.

“Que digan lo que quieran. Yo no sé si son novios, están comprometidos o si solo es un romance pasajero, pero que ahí hay amor, hay amor”, agregó el testigo.

Según se pudo saber, “la abogada del rock” y el Gerente de Programación de El Trece se conocieron a principios del año pasado en el estudio de “ShowMatch”.

Bardiani es abogada de Luciano “El Tirri” y, en algunos casos, también representó legamente al conductor de “ShowMatch”. Sin embargo, saltó a la fama a fines del año pasado cuando se encargó de revelar ante la prensa los partes médicos de Charly García.

“Los abogados mediáticos desprestigian la profesión: se convierten en opinólogos, panelistas y... ¡hasta bailarines!”, se la escuchó a Karina decir hace un tiempo, en referencia a colegas como Burlando o D’Alessandro. Sin embargo, ahora ella apunta a un perfil mediático: no sólo vinculada a Suar, sino que en sus redes sociales comparte fotos sensuales, vendiendo su costado hot.