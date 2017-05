Una intendenta de Corrientes fue denunciada por su papá: la acusa de corrupción 

La intendenta de la localidad correntina de San Cosme, Verónica Morales, fue acusada hoy de corrupción por su padre, quien la acusó por el supuesto cobro de obras que no se realizaron, según dijo hoy en declaraciones a la prensa. "San Cosme debe ser el antro de corrupción más grande que tiene la provincia", dijo hoy el dirigente Eduardo Morales, padre de la intendenta, a quien acusó de "quedarse" con fondos para obras de infraestructura y de equipamiento en la localidad, distante 35 kilómetros de la capital correntina.

"Llegaron 325.000 pesos para la compra de una camioneta para bomberos, pero no existe cuerpo de bomberos en San Cosme", dijo el dirigente y aseguró que "la plata la recibió mi hija, la intendente: hay fotos de cuando le entregan el cheque, que vino de Buenos Aires junto con recursos para 20 localidades".

Morales, quien fue electo concejal en 2015 por el partido Encuentro Liberal, pero no asumió debido a un conflicto institucional en el municipio, además acusó a su hija de ser responsable de la falta de obras que fueron cobradas por certificaciones presuntamente adulteradas.

"La que se quedó con el dinero es mi propia hija, pero acompañada por supuesto de los concejales", extendió sus acusaciones el dirigente esta mañana, en declaraciones al programa "Algo por decir" de FM Sudamericana.

Y sostuvo que "lo que digo es porque tengo las pruebas, acá trajeron las cloacas, se cobraron y no hay un metro de cloacas, que se consiguieron en Buenos Aires, se adjudicó por gestiones del ex legislador nacional Fabián Ríos, se otorgó a (los constructores) José Infrán y al ingeniero Walter Tomsich, que hicieron 200 metros de cañerías pero resulta que se ´comieron´ toda la plata, no los ingenieros, sino el municipio".