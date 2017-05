Con los descuentos sobre la mesa, vuelven a convocar a los docentes

El gobierno adelantó que los llamará esta semana. No hay precisiones sobre la nueva oferta

El gobierno bonaerense anticipó que esta semana volverá a convocar a los docentes, con quienes, en la recta final de mayo, aún no logró cerrar un acuerdo de aumento salarial.

Tanto la gobernadora, María Eugenia Vidal, como el director de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, y el jefe de Gabinete, Federico Salvai, se encargaron de aclarar que se descontarán todos los días paro y que -además- los maestros deberán recuperarlos en el receso invernal o a fin de año.

En otras palabras, dijeron que llamarán nuevamente a los seis gremios del sector pero resaltando que no negociarán todos los puntos que, bien saben en el gobierno, los representantes de los maestros tampoco están dispuestos a negociar.

¿Habrá entonces una oferta superadora para destrabar el conflicto? Hasta ayer, se desconocía. Cabe recordar que en las dos últimas reuniones el Ejecutivo presentó casi la misma propuesta: 20% en cuatro cuotas el 17 de abril y 20% en dos cuotas el 2 de mayo.

Vidal y Finocchiaro endurecieron el discurso. Días atrás, la primera mandataria incluso minimizó el contundente triunfo de quien eligió desde el inicio de la pelea como su enemigo principal, Roberto Baradel, en las elecciones internas del Suteba.

Los gremios docentes “deben seguir discutiendo su paritaria con los chicos en el aula”, apuntó Vidal, mientras que Finocchiaro insistió con que descontarán “todos los días de paro”, a razón de 5 cómo máximo por mes.

“Lo hacemos por un criterio estricto de justicia. Para nosotros no es lo mismo el docente que fue y enseñó, que el que no fue. Además, no podemos pagar por un servicio que no se brindó”, reiteró el funcionario y puntualizó que las quitas salariales “pueden ir de 400 a 1.000 pesos por día”.

receso invernal

También volvió sobre la resolución que firmó hace poco estableciendo que las escuelas que no tuvieron clases o que tuvieron menos del 20 por ciento van a recuperarlas en la primera semana de las vacaciones de invierno.

Vidal, en tanto, opinó que “en las últimas semanas se consiguió un avance importante” en la negociación con los docentes ya que “se está discutiendo con los chicos en el aula”.

“Pasó un periodo de paros importantes”, recordó, y resaltó que luego de casi cuatro meses de discusión paritaria sin siquiera un acercamiento a la vista entre las partes “hay que seguir dialogando hasta llegar a un acuerdo”.

Esa actitud del Ejecutivo provincial, desde los gremios es calificada como una “puesta en escena”.

“La gobernadora, menos aún en un año electoral donde es la principal figura del oficialismo, no quiere pagar el costo de cerrar la paritaria por decreto. Ella juega sus cartas, pero nosotros jamás aceptaremos lo que nos están ofreciendo desde el 6 de febrero, punto más, punto menos, y menos aún con una inflación que no pueden controlar”, señaló a este diario el referente nacional de uno de los seis sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Se han ido acumulando demasiadas diferencias entre el gobierno y los gremios: los descuentos por los paros, el pago de una suma “ilegal” -definen los maestros- a quienes no hicieron huelga, el recupero de las clases que implicaría así “triple castigo”, y, sobre todo, un abismo en los números que manejan. La reunión que viene quizás devele por dónde puede continuar un conflicto que está haciendo historia por su extensión en el tiempo.