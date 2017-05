¿Pedro Benoit es descendiente de la realeza francesa?

Según las versiones oficiales, el ingeniero Pedro Benoit fue la mano derecha de Dardo Rocha para fundar La Plata gracias a su trabajo a cargo del Departamento de Ingenieros. Pero otras historias narran una faceta distinta de su vida, la cual lo une de manera directa con la Corona Real Francesa a través de su padre Pierre Benoit, quien sería en realidad el rey Luis XVII

Por Nicolás Colombo

Cuando en 1789 estalla la Revolución Francesa, es tomada la Bastilla y también caen prisioneros el rey Luis XVI, la reina María Antonieta y sus hijos, entre los cuales estaba Luis XVII (el supuesto padre del ingeniero Pedro Benoit). Los reyes son guillotinados y su hijo Luis XVII estuvo en prisión durante tres años hasta que muere de tuberculosis a la edad de 10 años, siendo enterrado en un cementerio de París.

Años después sus restos fueron exhumados y sucedió algo extraño: una pericia determinó que los mismos no coincidían con un niño de 10 años sino con uno de 16. Fue así como se inició una investigación paralela para dar luz a otra versión de los hechos: según se dice, Luis XVII no murió de tuberculosis en prisión sino que fue ocultado por una familia de nobles que lo llevaron hasta el pueblo de Calais, desde donde luego emigraría a Sudamérica.

Según el mito, el rey (con su identidad oculta) llega en 1818 a Colombia escoltado por masones y portando una carta de recomendación para Simón Bolívar, firmada por Napoleón Bonaparte. Al no poder establecerse allí, el barco zarpa nuevamente y se dirige hacia el puerto de Buenos Aires. Ya en nuestro país, declara haber servido a Francia como marino de 1808 a 1814, participando incluso en la batalla de Waterloo donde fue tomado prisionero por los ingleses hasta que pudo fugarse. No supo decir nada sobre sus padres, pero cuando le preguntaron su nombre, dijo llamarse Pierre Benoit.

Benoit mantuvo a lo largo de su vida un gran hermetismo de su vida en Francia. Nunca fue claro al indicar quienes eran sus padres, ya que la respuesta nunca era la misma; a veces decía que había nacido “en cuna de oro”, otras veces que era “hijo de una lavandera” o “de un pescador del puerto de Calais”. Lo mismo ocurría cuando le preguntaban su fecha de nacimiento o de bautismo. Recién para su casamiento indicó que sus padres se llamaban “Pedro Benoit” y “María Juana Daulo”… y allí sus descendientes descubrieron el nombre oculto de María Antonieta: “Marie [Antoinette Josepha] Jeanne[, archiduchese] D[']Au[triche et de] Lo[rraine]”. Muchas veces recibía correspondencia de Francia, la cual hacía desaparecer sin que nadie pudiera leerla.

Cuando sus familiares le quitaron el marco a uno de sus autorretratos, descubrieron flores de lis (que estarían relacionadas con su origen real). También dejó en numerosas pinturas unas inscripciones como “del fin” o “del Z”, que se interpretan como “Delfín”; o “del is” (que se leería como “de lis”). Además, en las firmas de sus planos parecen confundirse una “P” de Pierre con una “L” y una “C” entrelazadas (de Luis Carlos); y la “B” de Benoit también se transforma en una “R” de rey. En otros trabajos aparecen escondidas las letras “L C R F” que se leerían como “Luis Carlos Rey de Francia”.

Benoit pasó sus últimos años convaleciente en cama debido a una parálisis en sus piernas. En agosto de 1852, llegó desde Francia un doctor que fue a su casa solicitando verlo. Su esposa dejó pasar a este hombre a la habitación donde estaba Pierre y los dejó a solas al comprobar que se conocían. Un rato después el médico se despidió diciéndole a la mujer que no molestara a su marido porque se había quedado dormido; lo cierto es que Pierre nunca más despertó. En 1996, cuando ya habían pasado 144 años de su muerte, se exhumaron los restos de Pierre Benoit del cementerio de la Recoleta para investigar su origen, y mediante un análisis se determinó que había muerto envenenado con arsénico.

Hace unos años Lucía Zapiola, la tataranieta de Pierre Benoit, publicó el libro “Soy Luis XVII. Debo llamarme Pierre Benoit”. Allí se dio a conocer la confesó que Pierre le habría hecho a su hija Petrona en sus memorias: “A fines de 1793, en la época del Terror, una mujer de cierta edad y un hombre me llevaron escondido debajo de una amplia capa, en una calesa, una noche oscura y me entregaron al matrimonio Benoit, en el Puerto de Calais. No me pidas Petrona hablar de antes de esa noche. Recibí educación esmerada y privada, estaba como escondido, pero muy bien tratado; con gran cariño”.

En el año 2000 se realizaron pruebas de ADN en las Universidades de Lovaina y de Munster, comparando los de muestras del cabello de María Antonieta con tejidos del corazón que supuestamente era de Luis XVII (había sido robado por el doctor que le realizó la autopsia luego de que muriera por neumonía). Los resultados despejaron toda duda: El niño que había muerto prisionero en la prisión del Temple de París era el verdadero Luis XVII, hijo de Luis XVI y María Antonieta, tras lo cual la leyenda de la sangre real en La Plata había llegado a su fin.