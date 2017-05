“Este premio lo comparto con todo el básquet de La Plata”

La elección se hizo por medio del voto del periodismo especializado

Por ADRIAN D’AMELIO

La Asociación de Jugadores de Básquet de la Argentina reconoció a Fabricio Vito como el mejor árbitro en la presente Liga Nacional. Sin lugar a dudas un merecido reconocimiento para el juez, que nació hace 47 años en Punta Alta, pero que se considera un platense más, ya que se encuentra dirigiendo en nuestra ciudad desde 1998.

“La verdad que me tomó un poco de sorpresa, ya que no me lo esperaba”, comenzó diciendo Vito, en diálogo con este medio, para luego añadir que “hace dos años se había mencionado mi nombre y me había entusiasmado, pero al final no se dio. Por eso preferí poner mi cabeza solamente en dirigir”.

Vito cuenta que se enteró del premio en el entretiempo del partido del torneo local entre Platense y Sud América. “Me dejó un mensaje en mi teléfono celular Eduardo Bellón (Jefe del Area de Comisión Técnica de la AdC) que es la principal referencia del arbitraje en la actualidad del básquet a nivel nacional”.

Hasta el momento, Vito lleva dirigidos 67 partidos en la actual Liga 2016-17. “Este año ha sido muy agotador para mí por el tema de los viajes a largo de todo el país. Pero ahora viene la parte más linda de la competencia, que son las definición de los playoffs”, remarcó.

Fabricio Vito hace casi dos décadas que comenzó dirigir y lo sigue haciendo en el ámbito de nuestra ciudad. “Para mí es un orgullo continuar arbitrando acá, porque trato de aportar mi experiencia a los árbitros más jóvenes, pero cada vez lo puedo hacer en menos partidos, ya que la Liga Nacional me insume mucho tiempo; aunque este premio también es parte del básquet de La Plata”.

En este caso, Vito -que fue elegido por el voto de los periodistas especializados- se encuentra, junto al otro platense Alejandro Chiti, entre los seis mejores jueces de básquet del país reconocidos por FIBA.

“Cuando me entregaron el premio aclaré que igual voy a seguir teniendo aciertos y cometiendo errores, ya que los árbitros somos humanos”, cerró diciendo Fabricio Vito.