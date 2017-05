Lilita Carrió, otra vez incómoda para oficialistas y opositores

| Publicado en Edición Impresa

Por Mariano Spezzapria

“Recuperemos lo robado; impunidad para nadie”. Ambas consignas se pudieron leer ayer en Pilar, al norte del Gran Buenos Aires, pero no estaban escritas en un pasacalles de publicidad electoral ni en una pintada política, sino en un coqueto banner rosa y blanco que incluía la foto de Elisa Carrió.

Aunque no es candidata en la Provincia, la jefa de la Coalición Cívica mantiene una fuerte presencia en el territorio donde Cambiemos se jugará una parte de su futuro político y electoral. Como suele decirse en el mundillo televisivo, Carrió traspasa la pantalla y atrae a un público que no se radica en un solo distrito. Es el que reclama transparencia y lucha contra la corrupción.

En medio de una nueva polémica por denuncias que incomodan tanto al oficialismo como a la oposición, Carrió se presentó anoche en la Feria del Libro de Pilar, donde estuvo acompañada por el intendente Nicolás Ducoté (PRO) y su secretaria de Educación, Marcela Campagnoli, quien es mencionada como posible candidata de Cambiemos a legisladora nacional o bonaerense.

rebeldia

En ese contexto, al presentar su libro “Humanismo y Libertad”, Carrió explicó los motivos por los cuales no es una dirigente que pueda ser controlada por las estructuras políticas. Y se refirió a un momento fundacional de su carrera: “Cuando fui a la Convención Constituyente de 1994, le dije a mi papá que no votaría el Pacto de Olivos. Entonces Raúl Alfonsín le aseguró ´quedate tranquilo que yo a la nena la controlo´. Creo que ese fue el error inicial del sistema”, analizó.

Carrió equiparó así su rebeldía inicial con el radicalismo, el partido en el que surgió a la vida política, con su actualidad ejerciendo como una “voz de la conciencia” de Cambiemos, que no se priva de hacer críticas a los propios integrantes de la alianza gubernamental.

Anoche, en Pilar, apuntó contra la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Madjalani. Lo hizo cuando se refirió a la denuncia por enriquecimiento ilícito que acaba de cerrar la Justicia luego de que se comprobara que la presentó un trabajador de la construcción que cobró 1.500 pesos para firmar un texto que no redactó.

“Acá hay operaciones de la SIDE, que Madjalani me escuche”, dijo Carrió ante un auditorio colmado que la aplaudió reiteradamente. Sólo una mujer gritó desde el fondo que “violencia es que el pueblo no pueda comer”, pero la diputada continuó su exposición como si nada. “Macri no se va a divorciar de mi por la Madjalani”, remarcó la jefa de la CC, una de las fundadoras de Cambiemos junto al propio presidente de la Nación y el radical Ernesto Sanz.

Carrió se puso tan insistente en sus cuestionamientos a Madjalani casi en el mismo momento en que salió a defender al titular de la AFI, Gustavo Arribas, de las acusaciones en su contra derivadas del escándalo del Lava Jato que provocó un terremoto político en Brasil.

En forma paralela, la diputada volvió a poner en la mira a Julio de Vido, quien fue ministro durante los 12 años en los que gobernó el kirchnerismo. “Con el caso Odebrecht puede caer De Vido. Y yo estoy esperando ese día...”, reconoció.

Con ese juego doble, Carrió despeja por un lado las sombras que pueden proyectarse sobre los funcionarios del Gobierno –”el Presidente está cambiando y eso es duro, sobre todo cuando se es hijo de Franco Macri”, sostuvo- y por el otro ataca a sus adversarios internos en la alianza oficialista, que pueden estar en el PRO y también en el radicalismo.

“Vivimos en la Argentina con jueces que no quieren la verdad. Y con políticos que viven en la mentira. Con un Estado que siempre robó del Estado. La Argentina se tiene que limpiar y punto”, enfatizó y lanzó un mensaje que pareció dirigido a la Casa Rosada: “Las inversiones también están esperando si va a haber verdad o negocios en la Argentina”, advirtió.

Carrió también apuntó contra Sergio Massa, aunque no lo mencionó. “Por esta zona y por Tigre está lleno de delincuentes”, afirmó y agregó: “Cuando yo acuso, pongo la firma en la denuncia. No hago operaciones”. En la misma jornada en la que denunció a Diego Bossio y a Axel Kicillof por el manejo de los fondos de ANSES, Carrió mencionó además a Daniel Scioli y afirmó: “Se está descubriendo el saqueo de la provincia de Buenos Aires”.

señal para la alianza

En la despedida, la diputada se dirigió al auditorio: “No se preocupen, no tengan miedo. Yo no destruyo lo que creé. Es bueno que yo le pueda decir a Macri lo que pienso, porque eso lo va a hacer fuerte como presidente republicano”. Antes de irse, Carrió le dejó un mensaje al electorado: “Cambiar también supone la paciencia”.

“A veces tarda menos, a veces tarda más. Yo impugné a Bressi (el ex jefe de la Policía bonaerense) y lo defendieron mucho, pero hoy no está más”, dijo a modo de ejemplo ante una pregunta sobre la continuidad en el Gobierno bonaerense del ministro Cristian Ritondo y de Madjalani en la AFI. Por supuesto, no se fue de Pilar sin criticar a su enemigo del momento, Ricardo Lorenzetti, el presidente de l Corte.