El nuevo ataque de un Pitbull reinstala la polémica por los perros peligrosos

La víctima es una beba de 9 meses y está internada en grave estado. El animal sería de un familiar de la nena

| Publicado en Edición Impresa

La internación de una beba de 9 meses como consecuencia del feroz ataque de un perro pitbull ocurrido ayer en Tigre, en un hecho que se inscribe dentro de una problemática con una larga lista de antecedentes, reabre la polémica en torno a las razas de perros consideradas peligrosas y deja al descubierto una realidad preocupante: aunque hay regulación, no existen registros ni controles sobre este tipo de animales.

El nuevo caso, concretamente, dejó a una beba internada en grave estado en un centro asistencial de Grand Bourg, donde las autoridades médicas precisaron que, tras el ataque del animal -que pertenecería a un familiar de la nena- la criatura sufrió fractura expuesta de huesos de la cara, mordeduras en el rostro, desplazamiento de la mandíbula y lesiones en el cuello.

Según datos no oficiales, unas 4 o 5 personas mueren en Argentina por año por ataques de perros, en tanto otras 10 mil sufrirían mordeduras, la mayoría de ellas sin mayores consecuencias

Mientras el caso es investigado por los policías del destacamento del Barrio El Rincón de Milberg, el doctor Mariano Magaz, fiscal en turno del departamento judicial de Tigre, es quien quedó a cargo de la causa judicial. Como se sabe, no es la primera vez que un perro de esa raza ataca a un chico. En junio pasado, también un pitbull atacó a una nena de 6 años y le provocó lesiones tan graves en la cara y el cráneo que la nena murió antes de llegar al Sanatorio Modelo de Caseros. El animal era el perro de la casa y atacó a la menor en un momento que se había quedado sola junto a su hermana y mientras el padre, que estaba al cuidado de las nenas mientras la madre trabajaba, salía de la casa con la tercera de sus hijas.

“La sociedad se maneja de manera espasmódica -advierte Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires-. Cuando hay un caso resonante se vuelve a hablar del problema pero después se olvidan. La ley fue aprobada, aunque hasta el momento ningún legislador se decidió a reglamentarla. Y no se entiende por qué”.

Lo que dice Rinaldi encuentra eco en la realidad: meses antes del caso ocurrido en Caseros, tuvieron especial repercusión dos casos en los que la Justicia impuso duras penas a los propietarios de perros considerados peligrosos que habian atacado a chicos. En el primero de los casos fue la justicia platense la que condenó a ocho años de prisión al dueño de un perro pitbull que atacó a un nene de dos años provocándole heridas mortales. Fue en Alejandro Korn. El hombre había dejado al perro en la calle, atado al volante de un auto abandonado que los chicos del barrio solían usar de “casita”. Cuando Santiago Veer, de dos años, se acercó al lugar para jugar, el animal le mordió la cara y el cuello, causándole heridas que le provocaron la muerte.

Un poco antes, un rotweiller le provocó heridas a un niño de seis años que andaba en bicicleta en un barrio privado de la localidad de Canning. El animal no le causó la muerte, pero lo desfiguró y tuvo que ser sometido a más de 20 operaciones. La dueña del animal fue condenada a cuatro años y seis meses

Los especialistas, como se dijo, suelen culpar a la falta de aplicación de la legislación que regula la permanencia de animales en la vía pública como una de las causas del problema. La Provincia aprobó en 2010, pero hasta el momento no reglamentó, una Ley sobre Animales Potencialmente Peligrosos en la que figuran un total de 37 razas de perros, entre ellas los Pitbull terrier, Staffordshire bull terrier, american Staffordshire terrier, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu, akita inu, doberman y rottweiler.

“Todo animal puede tener una carga genética que influye en su comportamiento en un 30 por ciento, pero el 70 por ciento determinante tiene que ver con la forma en que sociabiliza el animal”, explica Leonardo Sepiurka, secretario de la Sociedad de Medicina Veterinaria.

“En su conducta de manada, las perras educan, reprimen, controlan, castigan y premian a sus cachorros para que vayan aprendiendo a interactuar dentro de un grupo. Pero cuando el animal pasa a convivir con una familia, a la que él considera su manada, el perro necesita que se le fije un rango o jerarquización, de lo contrario puede haber problemas graves”, apunta el veterinario, quien detalla además que “cuando un perro intenta juegos de mordisqueo, en realidad está probando hasta donde le permiten avanzar. Y si uno no le pone estos limites, el perro, que no tiene por qué ser de una raza potencialmente peligrosas, puede llegar a tener en vilo a toda la familia”.

Según datos no oficiales, unas 4 o 5 personas mueren en Argentina por año por ataques de perros, en tanto otras 10 mil sufrirían mordeduras, la mayoría de ellas sin mayores consecuencias. Veterinarios del Movimiento Argentino de Protección Animal destacaron que son “muy raros” los casos de mordeduras producidas por perros de la calle y en su inmensa mayoría corresponden a perros cuyos dueños no ejercen una “tenencia responsable”.

“Todo animal puede tener una carga genética que inflye en su comportamiento en un 30%, pero el 70% determinante tiene que ver con la forma en que sociabiliza el animal”

“No hay que estigmatizar al perro sino reglamentar una ley que ya fue aprobada hace años pero que, todavía no se explica por qué, no tiene un cumplimiento efectivo”