Advierten que "ha regresado el ejercicio abusivo del poder policial"

AUDIO. - Así lo señaló el Fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional que afirma que en el organismo que conduce se puede percibir un incremento violencia verbal y a veces física por parte de los efectivos. "Alguien les soltó la cadena" manifestó



El dr. Félix Crous, Fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional, se refirió al accionar policial, al que calificó de “violento” y denunció que si bien no hay certeza de que alguien haya ordenado en términos explícitos que se lleven adelante malos tratos, se puede advertir que hay una especie de “liberalización” de prácticas violentas que se desprenden de un “fenómeno político”.



“El fenómeno es un fenómeno político. No es un fenómeno individual. La violencia institucional en todas sus formas se ha convertido en una manera de control social. No tengo la certeza de que alguien haya dicho andá a torturar a alguien en términos explícitos, pero sí, claramente, hay una liberalización de las prácticas y hay una política de cobertura de estas conductas” sostuvo el funcionario en una entrevista que ofreció a JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .



Afirmó que “ha regresado el ejercicio abusivo del poder policial, el verdugueo, una suerte de micro vejación, porque no es una tortura de un modo explícito pero para quien la padece no es menor”. Y añadió que “cuando alguien se pone muy resistente al maltrato, o se pone firme en sus derechos, u otra persona lo graba con celulares, aparecen las causas por resistencia a la autoridad” como contrapartida.