Temor por los robos en las escuelas de City Bell

Denuncian que los alumnos sufren repetidos episodios de inseguridad. Por eso pidieron medidas

En City Bell hay mucho temor. No por la inseguridad, que se siente y mucho y siempre genera preocupación, sino porque parece que se ha instalado una moda o una peligrosa tendencia en esa localidad de la zona norte platense: los asaltos a los adolescentes cuando van o salen del colegio.

“Los tienen de punto”, se quejó una mujer, que ayer participó de una reunión con autoridades policiales por este caso.

“Tenemos miedo de que pueda pasar algo grave”, agregó visiblemente sensibilizada.

Según describieron, “los hechos de inseguridad están acechando a niños y adolescentes de City Bell. Hay grupos de jóvenes que no quieren salir con sus amigos a caminar por Cantilo. A otros los escuchamos decir que prefieren no asistir a Educación Física en campos de deportes. No quieren ir a pasar un rato a la Plaza Belgrano. Hablan de persecuciones, de asaltos”.

Fue por esa razón que varios padres convocaron a un encuentro, que se hizo en el SUM del Colegio Estrada, situado en Diagonal Jorge Bell entre Cantilo y 15, con la participación de varios jefes policiales.

Se supo que en la ocasión asistieron el titular del Distrito Norte, Germán Rodríguez; el responsable de la seccional de la jurisdicción, Juan Claure; y el de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, entre otras autoridades.

“La idea es dialogar con ellos para resolver esta inaceptable situación. Hoy somos todos padres y peleamos por la tranquilidad de nuestros hijos. Debemos luchar para que crezcan en un ambiente seguro y disfruten de esta etapa, que es la mejor de todas”, expresaron antes de ingresar al establecimiento.

Una vez que la charla comenzó, se escucharon distintas opiniones, algunas subidas de tono, pero que reflejaron una misma sensación: miedo.

“No puede ser que los chicos no puedan caminar por el centro de City Bell. No queremos imaginarnos qué puede pasar en otros barrios más alejados de la Ciudad”, se preguntó un hombre.

Serían varios los establecimientos cuyos alumnos sufren los embates de la delincuencia.

Por lo general, se trata de motochorros, que “se mueven a sus anchas por donde quieran”, agregó la misma persona.

Todos coincidieron en que se deben reforzar los operativos de prevención. Tanto los vecinos como la propia Policía, que de hecho prometió hacerlo.

Las dudas surgieron porque “esta no es la primera vez que nos dicen algo así. Que van a poner más policías a recorrer, que van a patrullar y no sé cuánto más. Pero siempre volvemos a lo mismo. A los robos. Y acá hay chicos de por medio”, se quejó otro frentista.

Por último, trascendió que seguramente habrá un próximo encuentro para evaluar la situación y si las respuestas de la Policía han sido las esperadas.