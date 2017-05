Maestros sin aumento: la paritaria se encuentra “totalmente trabada”

En la semana hubo reuniones informales pero el gobierno se habría mantenido en las mismas cifras

“La paritaria está totalmente empantanada. El gobierno (durante las reuniones informales que mantuvo con los sindicatos) no se movió de la pauta salarial que viene manejando”.

Fue lo que afirmaron ayer a este diario altas fuentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense, quienes, en ese contexto, anunciaron que la semana próxima realizarán frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la capital federal, una “multitudinaria clase pública” donde presentarán “detallados informes sobre todos los aspectos de la crisis educativa que estamos viviendo”. Y ya anticiparon dos movilizaciones, una en CABA y otra en La Plata.

Distintos equipos del frente gremial están “repasando los detalles” de informes “muy pormenorizados sobre infraestructura escolar, comedores, falta de designación de docentes y de creación de cargos, y otras problemáticas que afectan el día a día en las escuelas”

El sábado último, funcionarios de Educación y de otras áreas del gobierno dijeron que se llamaría a los docentes durante esta semana. ¿Por qué no fue así?

Las fuentes consultadas confirmaron que entre el lunes y el miércoles hubo encuentros y charlas informales entre las partes para tratar de acercar posiciones. Ayer, no existieron contactos. Y en 13 y 57 señalaron que “no hay novedades sobre una convocatoria”.

“Prácticamente no se mueven de la pauta salarial que vienen manejando desde febrero, punto más o menos. Hay muchas cifras en negro (no remunerativas). Siguen sin reconocer la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. Estamos a fines de mayo y aún los maestros bonaerenses siguen cobrando el mismo sueldo que en agosto de 2016. Es una vergüenza. No les importa”, subrayó un importante dirigente gremial.

Así las cosas, el lunes se hará el anuncio oficial de las medidas de protesta.

Este medio pudo averiguar que la clase pública será -si no hay cambios de último momento- el jueves próximo.

También iniciarán una campaña pública, por distintos medios, denunciando todas esas problemáticas y el “gravísimo hecho de que, a punto de entrar en junio, no se haya cerrado un acuerdo paritario y los docentes no hayamos recibido aumento alguno. El sueldo inicial sigue siendo de 9.800 pesos”, realzaron desde la organización que nuclea a los seis sindicatos del sector.

Luego, como se dijo, hablaron de una marcha a la Casa de la Provincia en tierra porteña y una nueva y “multitudinaria movilización en la ciudad de La Plata”.

“se equivocaron y ahora tienen toda la presion”

En el búnker gremial creen que el gobierno de la Provincia “hoy tiene toda la presión, ya que (la gobernadora, María Eugenia) Vidal no quiere firmar el aumento por decreto porque le implicaría un costo político en un año electoral, pero al mismo tiempo sabe que entre los docentes crece el mal humor debido a que la inflación es galopante y los sueldos están congelados”.

“Se equivocaron, por soberbia. Por no conocer la realidad de la Provincia quisieron enfrentar a la comunidad con los docentes cuando se hicieron los paros y eso es imposible, porque son contados los bonaerenses que no tienen un pariente, amigo o conocido en la docencia. También apostaron fuerte a quebrar el frente gremial en las elecciones del Suteba y sólo lograron potenciar a su conducción y la unidad del frente”, analizó el dirigente en cuestión.