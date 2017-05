Ex glorias de Camba dieron una mano

Los campeones del 90/91 y del 98/99 participaron de una jornada a beneficio

| Publicado en Edición Impresa

La jornada estaba gris, fría y amenazante. Y el público no acompañó como se esperaba. Sin embargo, el estadio 12 de Octubre se llenó de recuerdos y nostalgia con la presencia de varias ex glorias de Cambaceres, que se comprometieron a darle una mano a las divisiones juveniles de la institución. Ex jugadores de los equipos campeones del 90/91 y del 98/99 se dieron el gusto ayer de despuntar el vicio y colaborar con esta movida solidaria. También estuvieron algunos integrantes del equipo que ascendió en 1984 y otros nombres que dejaron su huella en el Rojo, como así también invitados que pasaron por las filas de Gimnasia y Estudiantes. Entre los campeones del 90/91 se hicieron presentes José Luis Calderón (fue el que acaparó todas las miradas y las fotos), Carlos Alcaraz, Marcelo Scrignar, Daniel De Felice, Osmar Acevedo, Héctor Aragón, Fabián Haramboure, Fernando Rossi, Daniel Arrambide y Raúl Ramírez.

Del bicampeón 98/99 se dieron cita Pablo Casado, Marcelo Chiappetta, Pablo Licht, Fabián Sosa y Marcos Roldán.

Del equipo de 1984 que obtuvo el ascenso estuvieron Julio De Angelis y Eduardo Novarini. Y el entrenador de ese equipo, Roberto Zapata. Participaron, además, otros ex jugadores que pasaron en diferentes etapas por el Rojo como Claudio Jeannoteguy, Miguel González, Alejandro Maradini, Gustavo Bologna, Fabián Lomaglio, Sergio Bustos, Cristian Guirotane, Héctor Valverdi, Pablo Contana y el “Gato” Gastón Gamberini. Hubo un partido amistoso entre los campeones del Rojo (se formaron dos equipos) y un combinado denominado Estrella Platense, que estuvo integrado, entre otros, por el Tano Rolando Mannarino, el Huevo Presa y Juan Figuretti. Y formando parte de ese representartivo, apareció en escena el cantante local, Jorge Vázquez.