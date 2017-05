Indagan al ex jefe de Criminalística de la Bonaerense

| Publicado en Edición Impresa

“Incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “violación de secretos”. Esos dos delitos son los que la fiscal platense Virginia Bravo, a cargo de la causa que investiga el ataque a tiros contra dos policías de Ranchos durante la fuga de los hermanos Martín (44) y Cristian (42) Lanatta y Víctor Schillaci (35), en enero de 2016, le imputó al comisario mayor Marcelino Lionel Cottier, ex titular del área de Criminalística de la Policía bonaerense, informaron fuentes judiciales.

Se trata de dos cargos que tienen una pena en expectativa de un mes a dos años de prisión, por lo tanto excarcelables, aunque también conllevan una inhabilitación más prolongada para desempeñar funciones oficiales.

Ante esa situación, conociendo la acusación que pesa en contra de Cottier, la Auditoria General de Asuntos Internos, que encabeza Guillermo Berra, lo separó preventivamente de sus funciones, mientras se sustancia el proceso administrativo y el penal, en el que está previsto su indagatoria el próximo jueves, indicaron los voceros consultados.

¿De qué se lo acusa concretamente al ex titular del área de Criminalística? De no informar en tiempo en forma del secuestro de una Tenfoglio calibre .40 en la vivienda del ex barrabrava Marcelo Mallo, quien por aquél entonces, de acuerdo a la constancias que obran en el expediente, le habría dado apoyo a los evadidos y además porque ese arma de fuego se mencionó como la utilizada en el doble crimen de los narcos colombianos, Jorge Alexander Gartner (35) y Héctor Edilson “Monoteto” Duque Caballos (35), en Unicenter.

También, de acuerdo a la requisitoria de la fiscal Bravo, Cottier presuntamente violó un secreto, cuando, en más de una oportunidad, se contactó telefónicamente con un secretario de la fiscalía de Mariano Sibuet, en Brandsen, quien tenía el caso bajo su órbita, hasta que después decidió excusarse de seguir interviniendo en el asunto.