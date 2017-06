Camba hizo el gasto pero no pudo ganar

Igualó 1-1 en Burzaco con San Martín. Fue más ambicioso y lo pudo haber definido en el complemento

Defensores de Cambaceres no logró la victoria que fue a buscar y que le hubiese venido como anillo al dedo. Su excursión a Burzaco le fue esquiva, y aunque se fue masticando bronca por no haber podido quedar a tiro de Argentino de Merlo, en la tabla de los promedios, el punto no es mal resultado. Y más como se presentó el partido.

De arranque, nomás, el Rojo salió con determinación; mientras que San Martín no se amedrentó y le jugó de igual a igual. Por eso salió un primer tiempo entretenido, vibrante, de ida y vuelta. Y dentro de ese contexto, los dos equipos pusieron en aprietos a los arqueros.

Cambaceres ya no tiene margen de error, Por eso tiene la obligación de salir a buscar el partido en cualquier cancha.

Y así fue que en la primera mitad el equipo que dirige Ricardo Kuzemka mostró sus intenciones ante un rival que supo lastimar cuando se lo propuso. No fue una excursión fácil para el cuadro de Ensenada, aunque en el balance, salió con la frente alta y sabiendo que en las próximas cinco fechas se juega la permanencia en la divisional.

En la parte complementaria, el partido se hizo más trabado, aunque ganó en emoción por los goles. A los 32, gran jugada por izquierda de Barabas, centro a las espaldas de Brian Martínez y el cabezazo de David Ledesma, para dejar sin chances a Arias Navarro. Pero la alegría le duró muy poco a San Martín, ya que un minuto después (33) Claudio Azaldegui puso las cosas en su lugar con un disparo de zurda, entrando por derecha. Y hasta lo pudo haber ganado, si no fuera por la mala puntería de Gustavo Azcona y Diego Ayala, quienes desperdiciaron dos muy claras oportunidades de gol. Camba quedó a cuatro puntos de Argentino, que dicho sea de paso, este fin de semana jugará el clásico con Deportivo Merlo, el equipo que dirige un ex Cambaceres, Gabriel Manzini.