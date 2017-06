“Sgt. Pepper”: 50 años, 50 razones

A continuación, medio centenar de razones para regresar a un álbum emblemático

| Publicado en Edición Impresa

1- Vigencia: “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, la cima discográfica de la de por sí estratosférica carrera de The Beatles, ha demostrado que sigue tan vigente como cuando salió el 1 de junio de 1967.

2- Premonición: En la portada Los Beatles aparecen como invitados a su propio entierro: una premonición del final de la banda, un par de años más tarde.

3- Unión: Fue, probablemente, el último disco donde los Beatles están y se muestran unidos. Después, empezará el doloroso proceso de divorcio.

4- Democracia: Producto de esa unión, reveló George Harrison, “la banda escuchaba al que tuviera la mejor idea. No importaba quien fuera: esa era la idea que usábamos”. Así, aportes cruciales fueron realizados por los ingenieros de sonido y hasta los “roadies”.

5- Pico: “Fue nuestro pico”, le dijo Lennon a la Rolling Stone. “Sgt. Pepper fue nuestra obra magna“, confirmó Ringo.

6- Premonición 2: El disco cambió a la banda para siempre. Innovador en muchos sentidos, desde su estructura hasta sus técnicas de grabación, fue agregado al Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser “cultural, histórica, o estéticamente significativo”.

7- Seguimiento: tras “Revolver”, donde la banda abandonó una estructura pop y comenzó a experimentar, los Beatles podrían haber elegido hacer un álbum complaciente. Sin embargo, subieron exponencialmente la apuesta.

8- El verdadero nacimiento: El 29 de agosto de 1966 la banda tocó su último concierto para concentrarse en su trabajo de estudio, “Sg. Pepper’s”: la decisión cambiaría la música para siempre.

9- Basta de música ligera: “Estamos hartos de hacer y de tocar música ligera para gente ligera”, diría entonces Lennon, hastiado de las giras. El fin de esa era traería épicas composiciones.

10- Basta de vivos: Saturados por las intensas giras y por la locura que desataban sus conciertos, en los que los gritos apenas les dejaban escucharse sobre el escenario, y perseguidos por algunos polémicos dichos, los de Liverpool rompieron también con la dictadura del mercado: “Envíen cuatro figuras de cera, eso satisfará a la gente”, llegó a decir Lennon luego de que revelaran que no volverían a girar.

11- Nuevos sonidos: “Es muy simple. Estamos cansados de tocar en público. Pero esto nos da un nuevo comienzo, ¿no lo ves?”, diría sobre la decisión Lennon. Y otro problema, reveló McCartney, es que las composiciones de “Revolver” eran demasiado complicadas para el vivo. “Ahora podemos grabar lo que queramos, ya no nos importará que tan complicado sea. Queremos poner el listón muy alto, y hacer el mejor álbum que jamás hayamos hecho”.

12- Lennon: “Lo que queremos decir, es que si dejamos las giras, podremos grabar música que no tendremos que interpretar en vivo, y eso significa que podemos crear algo de lo que nunca nadie ha oído hablar, un nuevo tipo de música con nuevos tipos de sonidos”. Libertad: Cuenta Paul McCartney en el prólogo del libro de la edición especial conmemorativa que durante la grabación de ‘Stg. Pepper’s’ The Beatles se sintieron, no sólo libres, sino liberados, y lo cierto es que la experimentación musical tras el abandono de sus giras en directo dieron lugar a un disco rompedor.

13- Sgt Pepper (tema): Así nació la posibilidad de hacer “Sgt. Pepper”, el disco que abre y cierra con el tema homónimo, una marcha festiva y triunfal que da lugar a un caleidoscopio de sonidos.

14- Pepper (bis): El disco sigue siendo tan importante hoy, que Paul a menudo utiliza la canción titular para cerrar sus shows.

15- Imaginación: La obra estaría marcada por ese espíritu de libertad reencontrada, muy relacionado con el consumo del LSD, desarrollando el rock psicodélico e influido por la música india.

16- Lucy: El punto álgido de esa psicodelia es “Lucy in the sky with diamonds”, gema de la era lisérgica cuyas melodías borrosas y soñadoras anunciaban entre suspiros oníricos que el Verano del Amor amanecía ya a la vuelta de la esquina. Verano del Amor: De hecho, con este disco quedó inaugurado el llamado

17- Verano del Amor, corazón de la cultura hippie.

18- Joyas abandonadas: Fuera del álbum quedó una joya como “Straberry fields forever”.

19- Influencia: El disco se volvería un hito fundamental en la escena emergente del rock psicodélico, e inmediatamente después de salir a la venta, se convirtió en una sensación popular, obteniendo cuatro Premios Grammy en 1968.

20- Look: Paul tuvo la idea de la creación del concepto de álbum cuando volaba de Nairobi a Londres y pensó: “¿por qué no inventar un grupo ficticio? Los Beatles cambiaron su look de manera radical, dejando una imagen pop inocente y dejándose crecer las patillas y el bigote, lo cual influyó ciertamente en la cultura hippie.

21- Liberar la identidad: La banda ficticia que da título al álbum la lidera el también ficticio Billy Shears, interpretado por Ringo Starr. Según McCartney la banda fue nombrada así para “alterar nuestras identidades, liberarnos y divertirnos”.

22- Alimentando el mito: Con gran auto consciencia, el disco tendría varias alusiones a la supuesta muerte de Paul McCartney en 1965, tras lo cual la banda lo reemplazó con un doble. ¿Era el doble Billy Shears? ¿Por qué aparece una mano sobre la cabeza de Paul en la portada del disco? ¿Quién es el protagonista de “A day in life” cuya cabeza estalló en un accidente?

23- ¿Conceptual?: El propio Lennon reconoció que las canciones que escribió para el álbum no tienen nada que ver con el concepto de Sgt. Pepper’s. Y sin embargo, es considerado un temprano e innovador ejemplo de álbum conceptual

24- Influencia 2: Y la influencia del concepto no termina allí: las estéticas auto conscientes del glam de los 70 y sus personajes inventados para la ocasión son imposibles de pensar sin la banda del Sargento Pimienta.

25- Influencia 3: También, por supuesto, fue uno de los primeros discos conceptuales del rock, anticipándose a una era de álbumes temáticos que dejaron las principales obras de los 70.

26- Quiebre lírico: El disco supone también un quiebre lírico, no sólo musical, para Los Beatles, que abandonan definitivamente las letras pop de amor y dolor y se meten en la sinuosa composición lírica del surrealismo y las drogas.

27- “She’s leaving home”: La canción marca este giro en las temáticas de la canción que encabezaron Los Beatles pero que es representativo de una era de liberación musical.

28- Las letras: Este quiebre provocó que por primera vez aparecen las letras de las canciones en un disco. En los tiempos de Google puede parecer una “boutade”; en el 67 fue una revolución.

29- Lennon: Aquí emerge el personaje, el mito: quien luego construiría una delicada imagen de ascetismo y misticismo, aparece por primera vez en la música y las letras del disco, con composiciones clave como “Lucy in the sky with diamonds”. De paso, pone de moda las gafas redondas.

30- Ringo: Todos brillan en “Sgt. Pepper”: Ringo Starr, el simpático batería, canta una de las canciones más recordadas, “With A Little Help From My Friends”, una composición Lennon-McCartney que, en principio, no quería interpretar.

31- Harrison: Relegado a tocar las maracas en la mayor parte del álbum, se venga al grabar la canción más larga, 5:05. Se trata de “Within You Without You”, una tonadilla con fuerte influencia hindú para lo bueno y lo malo.

32- Siempre Paul: Por supuesto, Paul vuelve a ser clave, con composiciones como “Sgt. Pepper”, “She’s leaving home” y “Getting Better”.

33- George Martin: Sin “el quinto Beatle” en la mesa de sonido, este disco no hubiera sido posible.

34-Orquesta: Fue Martin quien propuso la idea de incluir una orquesta de 40 músicos, mientras experimentaban con nuevas técnicas de grabación.

35- Sonidos: También fueron claves los técnicos e ingenieros de sonidos, que utilizaron prácticamente todo instrumento y técnica en existencia: ninguno se usó por primera vez, pero por primera vez todos se incluyeron en una sola obra.

36- Rompiendo las barreras del sonido: “Desde los días de Revolver, siempre se nos pedía hacer lo imposible, así que supimos que la palabra ‘no’ no existía en el vocabulario de los Beatles”, diría al respecto el ingeniero Geoff Emerick.

37- Pet Sounds: Los 50 años de “Pepper” permiten, de paso, regresar a “Pet Sounds”, de los Beach Boys. “Sin Pet Sounds, Sgt. Pepper’s no habría existido. Fue un intento de igualar a Pet Sounds”, diría Paul.

38- Arte: Por supuesto, con este disco, la música pop dejó de ser algo banal para convertirse en arte, y lo mismo ocurrió con el arte de tapa: es el principio de casi todo. Sir Peter Blake es el autor, junto a su esposa Jann Haworth, de la portada.

39- Iconica: La portada con más de 70 personajes históricos no sólo es una imagen fundamental en la historia de las tapas de la música, sino una imagen icónica que todavía hoy se sigue replicando.

40- Bienvenidos a los Rolling Stones: Allí, de paso, Los Beatles colocaron a sus rivales musicales y amigos ingleses, los Stones: en una esquina se puede apreciar una muñeca con un jersey de lana con la oración “Welcome to The Rolling Stones”.

41-Cifras: Con 32 millones de copias vendidas, es el segundo disco más vendido de Inglaterra y uno de los más vendidos de la historia.

42- El legado: En 2003, Rolling Stone lo situó en el número 1 de su lista “500 Discos Más Grandes de Todos los Tiempos”.

43- Polémica: Pero no a todos les gustó: Keith Richards, el guitarrista de los Stones calificó este disco como “un revoltijo de basura”.

44- Joyas ocultas: Además de los hits, al escuchar “Pepper” uno encuentra joyas ocultas como “When I am Sixty Four”. Paul la escribió a la edad de 16 años.

45- Joyas ocultas 2: No tan oculta es la composición de Lennon, “Being for the Benefit of Mr. Kite!”, que se deja llevar por el impulso de una fanfarria multicolor.

46- “A Day In The Life”: Es la canción que cierra el álbum. En ella se cuentan dos historias que se yuxtaponen, dos cantantes, dos composiciones, media orquesta sinfónica y un glorioso último acorde final tocado en cuatro pianos a la vez. Fue prohibida por la BBC.

47- Ediciones especiales: Con este aniversario como excusa, la discográfica Universal ha lanzado una nueva y lujosa edición.

48- Vigencia 2: “Es una locura pensar que 50 años después estamos echando la mirada atrás a este proyecto con tanto cariño y un poco asombrados de cómo cuatro tipos, un productor genial y su equipo de ingenieros pudieran hacer una pieza de arte duradera tan impresionante”, escribió Paul McCartney.

49- Más festejos: Coincidiendo con el 50 aniversario, la ciudad inglesa de Liverpool albergará un festival de arte, baile, música, poesía y teatro en el que han colaborado numerosos artistas internacionales.

50- El más importante: Aunque otros discos de la banda son preferidos por muchos, la influencia de “Pepper” es inagotable. El Prof. Kevin J. Dettmar escribió en la Enciclopedia Oxford que se trata de “el disco más importante e influyente de la historia del rock and roll”