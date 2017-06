Inventar en la ciudad: entre el ingenio y la necesidad

Varios platentes siguen moviendo el tablero creativo y generando aportes tecnológicos en áreas como medicina, transporte o simple descanso. Del inventor del stent a la eco parrilla de cartón.

| Publicado en Edición Impresa

Por MatIas JuliAn Angelini

Un teléfono, una llave y una silla. Aunque parezca simple y hasta ingenuo, hubo un momento en el que ninguna de estas tres cosas existió. Hoy son de todos los días. Por años de trabajo, o por obra del azar, la mayoría de las cosas que nos rodean fueron creadas y diseñadas por alguien con un propósito: solucionar una necesidad.

Nuestros orgullos argentinos pasan por la birome y el colectivo hasta el bypass de Favaloro y la transfusión sanguínea. Y la ciudad de La Plata, polo incuestionable de producción tanto académica como tecnológica, no se queda atrás. A fuerza de creatividad y ganas de aportar, varios platenses dejaron y siguen dejando su huella.

TE JURO QUE NO SE QUEMA

Emmanuel Scianca (35) ensambla el troquelado de su parrilla de cartón en una feria gastronómica y ante la mirada incrédula de su público, pone brasas bien calientes debajo de las varillas de madera que sostienen un generoso corte de carne listo para asar. “Si no la mostramos funcionando mucha gente no nos cree que funciona. ¡Es una parrilla de verdad!” cuenta el creador de Tu Punto, parrilla descartable hecha de cartón reciclado y varillas de maderas recuperadas.

A raíz de un trabajo para la facultad en Diseño Industrial, Emmanuel tomó por asalto a todos los puristas del asado y diseñó un producto práctico, transportable y ecológico para cocinar casi cualquier cosa que se pueda hacer a las brasas.

“La premisa era crear una superficie para cocinar alimentos, que se pudiese transportar para comer al aire libre y que puedan comer de ahí alrededor de cuatro personas. Pensé en materiales tradicionales como aluminio y metal, pero buscaba algo plegable. Como analizamos a un usuario de ciudad, este tenía que llevar su propio carbón. Entonces digo: ¿por qué no desarrollo un contenedor de carbón que se convierta en parrilla? Ahí empieza la idea, a partir de este concepto. Como tenía que ser un producto económico y un packaging, pienso en madera y cartón. Obviamente lo primero a solucionar es: ¿por qué no se va a prender fuego?” relata Emmanuel.

Pero no, la parrilla no se prende fuego. O por lo menos, no sola. Muchos asadores suelen poner un cartón o una hoja de diario encima de la carne para que no pierda calor. Y fruto de esta práctica popular, Emmanuel simplificó su parrilla. “Aunque las brasas estén al mango, nunca se prende fuego nada. Y esto es porque se cocina con calor, con brasas. El calor no enciende ni el cartón ni las maderas.”

En 2011, Emmanuel hace un prototipo, lo prueba y funciona. Graba un video y ese mismo año lo presenta en un concurso de diseño sustentable de American Express donde lo seleccionan ganador. El premio era apoyo económico para hacer una producción. Sin margen de tiempo, cerró el producto en una semana y largó una primera tirada de 2000 parrillas funcionales. Se vendieron todas. “Hubo varias cosas que se tenían que cambiar del producto. Me independicé del carbón, evolucionó a lo que es hoy en día. Más fácil de llevar. La gente se va al Parque Pereira Iraola, junta unas ramas y hace un asado” narra el diseñador, que ya patentó el producto en varios países y va camino a la primera exportación.

A principios de 2016 se empezó a vender el modelo actual de la parrilla. Aprovechando el boom de los eventos gastronómicos, el primer año fue de mucha difusión. Para Scianca era fundamental “mostrar el producto funcionando”. Ese mismo año, vendió más de 2000 parrillas y vió que el negocio ya se empezaba a mover. Hoy TuPunto tiene distribuidor oficial en Mar del Plata y está pronto a llegar a Bahía Blanca y Córdoba. La empresa ha tenido contactos de México, Costa Rica y Estados Unidos.

La apuesta de Scianca y su socio Matías, es fuerte: aunque le hayan querido comprar la patente, quieren producir. “Queremos desarrollar más productos para camping, que estimulen la vida al aire libre porque todo nace de ahí. De una escapada a un camping, para salir del apuro, para un viaje. Queremos desarrollar la marca. Pensamos volver al carbón pero esta vez con un auto-encendido, en algún mate con materiales reciclables. También en un generador solar para cargar celulares o para conectar alguna luminaria. Creo en la sustentabilidad y en el cuidado del medio ambiente. Se necesita mucho trabajo y políticas ambientales reales.”

En casa de los Scianca, el asado se hacía a mano. No se llamaba ni al plomero ni al pintor. Y esa impronta dejó una fuerte huella en Emmanuel, que siempre trata de ‘resolver las cosas con lo que tiene cerca’. “Mi viejo fue de esos que, siempre que se rompía algo, busca arreglarlo. Y nunca tirar nada. Todo servía para arreglar otra cosa. Con mi hermano siempre estamos atrás. Esas cosas nos transmitieron nuestros padres. Todo se puede arreglar, se puede resolver con lo que tenemos cerca. El diseño es un poco eso. Es arreglártela con lo que tenes. Podes tener la mejor idea del mundo pero hay que bajarla al lugar en el que estás” sentencia el diseñador, que lejos de conformarse, redobla la apuesta.

CORAZON PLATENSE

A veinte minutos en auto de Washington DC, en Estados Unidos, hay una foto del Dr. Julio Palmaz en el mismo salón que Guillermo Marconi, Thomas Edison o Nikola Tesla. Esa puede ser una de las dimensiones que tiene la creación del stent Palmaz-Schatz o stent explandible. La otra dimensión puede ser que, a partir de este dispositivo, el 80% de las operaciones que antes eran a corazón abierto, hoy se resuelven con anestesia local y procedimiento no invasivo. “Es mas reconocimiento de lo que nunca hubiera soñado”, cuenta Palmaz desde Estados Unidos, donde lleva radicado 40 años.

El impacto del stent revolucionó la cardiología. Fruto de curiosidad e ingenio, Palmaz encontró determinación para continuar pese a no tener tanto apoyo. “Nunca pensé que iba a tener este impacto. Desde el principio supe que el stent era un gran proyecto y por eso no lo abandoné a pesar de la falta de estimulo de los primeros años. El stent fue una parte importante en la revolucion de la medicina cardiovascular con el desarrollo de la cardiologia intervencionista, la cirugia endovascular y mas recientemente la neuro-radiologia intervencionista” cuenta sobre su invento.

El médico, docente e investigador, recuerda sus días en La Plata con felicidad. Egresado del Colegio Nacional Rafael Hernández, la infuencia de sus docentes dejó huella. “Yo recibí muy buena educación en la UNLP. El programa de enseñanza del Colegio Nacional de La Plata producía, en esos años, individuos con muy buen nivel de informacion y excelentes valores éticos y morales. Mi promoción estaba repleta de egresados listos para triunfar en cualquier área de la vida. El sentimiento de pertenecer a ese grupo daba la sensación colectiva de que no habia límites a lo que uno pudiera lograr. Esa actitud tambien existía en la Facultad de Medicina de La Plata, pero menos estructurada por la cantidad enorme de estudiantes, particularmente en los primeros años. Sin embargo, pude testear mi nivel de capacitación médica tomando mis exámenes de equivalencia en los Estados Unidos y aprobar sin dificultad. En los 60 la Universidad de La Plata producía gente con mentalidad ganadora” resalta Palmaz, hoy Profesor Honorario de la UNLP y destacado como Ciudadano Ilustre de la ciudad.

Una ironía del destino hizo que Palmaz necesitara de su propio invento para su salud personal, donde pudo comprobar su trabajo en carne propia. “Recibir un stent en mi coronaria descendente anterior fue la validación perfecta de mi trabajo. No solamente pude seguir los detalles del proceso sin sentir molestia alguna, salí del hospital al dia siguiente e hice ejercicio aeróbico una semana mas tarde. A ese punto las últimas dudas sobre la validez del stent se disiparon. Fue el cierre del círculo” concluye Palmaz, que en los últimos años reparte su tiempo entre la medicina, sus viñedos familiares en Napa y una importante colección de autos.

ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Muchos descubrimientos comenzaron siendo una tesis universitaria. Y el CONICET como bastión de la investigación nacional, agrupa distintas áreas que siguen produciendo materiales novedosos. Este es el caso de Marcelo Haberman, que desarrolló un prototipo de un aparato que apunta a mejorar la calidad de vida de discapacitados motrices.

Se trata de un equipo electrónico denominado Switch EMG. Permite la comunicación alternativa y el acceso a una computadora a personas con parálisis severas mediante la realización de algún gesto o movimiento sutil. Por causa de enfermedades neurodegenerativas o accidentes, las personas pueden quedar en situación de parálisis severa que afecta también su comunicación con el entorno y otras personas. En algunos casos se conserva la posibilidad de controlar voluntariamente una parte del cuerpo, por ejemplo un dedo o un músculo facial, pero suelen ser movimientos débiles que no permiten el accionamiento de un interruptor o botón. Este dispositivo apunta a mejorar la calidad de vida de este grupo de personas permitiendo la comunicación y el control del entorno de forma alternativa.

A raíz de un trabajo para la facultad en Diseño Industrial, Emmanuel tomó por asalto a todos los puristas del asado y diseñó un producto práctico, transportable y ecológico para cocinar casi cualquier cosa que se pueda hacer a las brasas

“El Switch EMG mide la actividad eléctrica en el músculo en forma no invasiva, utilizando electrodos superficiales, y al detectar una contracción voluntaria simula un click en una PC. Mediante este click pueden controlarse numerosos programas que facilitan el control del entorno del usuario o su comunicación con otras personas. Por ejemplo, con el Switch EMG y el programa adecuado, un usuario podría comunicarse mediante un teclado en pantalla, encender o apagar las luces de una habitación o enviar un correo electrónico” cuenta Marcelo sobre su desarrollo, todavía en una instancia de prototipo.

El dispositivo apunta a una versatilidad tecnológica para su uso – se conectaría a una PC o tablet a través del puerto USB– tanto como a una accesibilidad donde no se necesite entrenamiento alguno para quien asista.

“El dispositivo surge en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral, donde investigué temas de instrumentación y procesamiento de señales electro-fisiológicas, para su aplicación en dispositivos de ayuda para personas con discapacidades motoras graves. Desde 2008 venía trabajando junto a otros colegas del grupo de investigación en dispositivos similares denominados Interfaces Cerebro-Computadora que utilizan señales de electroencefalograma para su control. A fines de 2010 comencé a investigar y luego de numerosos prototipos llegamos a la versión actual del Switch EMG, que está en estado de re-ingenieria” concluye Haberman, investigador del Instituto LEICI para CONICET y docente de la Facultad de Ingenieria de UNLP.

ICONOCLASTAS DE LA BICICLETA

Subirse a una E-Mov es subir a una bicicleta e ir a la par de los autos. Suena disparatado, pero la revolución que traen los vehiculos y bicicletas eléctricas en el mundo llegó con Rodar Electric. La empresa compuesta por Juan Martín Savage, Ramiro Lino Hernández y Luis Duran, comercializa bicicletas eléctricas que apuestan a la sustentabilidad, a la economía personal y a la versatilidad.

El producto es una bicicleta, sumada a un motor eléctrico en la rueda trasera y un comando digital en el manubrio, que la convierte en moto eléctrica. La bicicleta tambien permite la opción de un pedaleo asistido. Y la carga es tan simple como conectar el celular o la computadora: en cinco horas se completa la batería.

El proyecto fue iniciado originalmente por Ignacio Savage – hermano de Juan Martín – y Gabriel Muñoz como un emprendimiento de bici-motos. En 2009, en un viaje a China, Muñoz vio la movida y tuvo la idea de hacer bicis eléctricas. “Gracias un programa lanzado por el gobierno, la idea es seleccionada para el proyecto Naves de la IAE. Es como una capacitación y ahí vos vas armando tu propio plan de negocios. En ese plan de negocios surge E-Mov. Ese mismo año se hace el primer prototipo funcional. Y se convirtió en la primera bicicleta eléctrica que se hace en latinoamérica” cuenta Juan Martin, encargado del área comercial de Rodar.

Las dificultades técnicas y mecánicas obligaban a Muñoz a sumar gente. En un negocio fallido, Savage conoció a Luis Duran, que reunía estas características: un preparador de motos y técnico de cualquier cosa que tuviese ruedas. Se lo presentó a Gabriel y comenzaron a trabajar en las primeras E-Mov.

“Habíamos alquilado una casona cerca de Plaza Rocha y como todo emprendimiento o banda, arrancamos en un garage. Y cuando me quise acordar, ya estábamos re metidos. Gabriel nos dice: bueno ustedes fabriquen las bicicletas. Firmamos un contrato largo para comercializar las bicis en Argentina. Rodar Electric aparece ahí. Junto a Luis Duran y Ramiro Hernandez” continua Savage. “A principios del 2015, lanzamos en San Isidro y nos empezamos a mover. Vendemos fuertemente por internet. Estuvimos en un local en Plaza Italia que todavía mucha gente recuerda. El año pasado nos mudamos a 7 y 34, donde tenemos nuestro taller en el que se arman las bicis.”

El mercado y los contextos obligan a cambiar e ingeniarse para poder vender lo que sea. Y la apuesta del Rodar pasa por el marketing web. “Nuestro modelo es de venta directa. Es muy difícil en el país con los costos de intermediación, la logística entre eslabones. Nosotros queremos llegar desde nuestro taller directamente al consumidor final. El marketing en Internet es fundamental. Creamos un sistema donde los usuarios obtienen una recompensa si suman un nuevo usuario. Es más económico, tiene más impacto en la gente y nos obliga a comprometernos con el producto y con las garantías. El slogan de esto es: Ganá dinero andando en bicicleta. En algunas localidades tenemos embajadores, que funcionan como nexos entre nosotros y los usuarios en lugares donde no podemos llegar físicamente. Apostamos a comercializar nuestras E-Mov con innovación. Los cuadros los hacemos nosotros. Es una de las pocas bicicletas con cuadros nacionales” cuenta Savage, que coloca a la mítica empresa de motos Harley Davidson como horizonte de desarrollo.

Rodar Electric ya vendió más de 500 bicicletas entre la E-Mov y el modelo plegable. Y se para de cara a la competencia con una postura intrépida: apostar a la marca. “No tiene ningún sentido andar persiguiendo competidores con patentes como Edison. La empresa Tesla tiene todas patentes de público conocimiento” asevera Juan Martín.

Otro de los puntos fuertes de Rodar es la sustentabilidad. El 80 por ciento de los autos que se mueven por las ciudades llevan un solo pasajero. Esto genera contaminación y menos espacio en las calles. Las bicicletas poseen una autonomía de entre 30 y 40 kilómetros, el equivalente a dos o tres días de transporte usándola como moto solamente.

“Nos pasan cosas muy locas. Vino una pareja grande y nos compró cuatro plegables. A la señora le costaba desplazarse un poco por problemas en las rodillas. El pedaleo asistido de la bicicleta la ayudó muchísimo para fortalecer las piernas a partir de eso” concluye Savage. Cuando se enciende una lamparita, el mundo cambia.