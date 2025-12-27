La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año
Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Conmoción en La Plata: una mujer murió en un hipermercado de Camino Centenario tras descompensarse
Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro
VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
El Gobierno consiguió su ley de blanqueo: las reformas en el sistema tributario
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
VIDEO. La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Por el récord histórico del oro, el Central ganó US$ 3.370 millones en lo que va del año
Las reservas de divisas del Banco Central dieron un gran salto
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
SUERTE NUMERICA: 17-28-90. En su trabajo tendrá el apoyo que necesita para progresar. Sus iniciativas se verán apreciadas y favorecidas en el plano sentimental. Cuidado con los golpes.
SUERTE NUMERICA: 33-11-92. Las exigencias e incomprensión en sus labores ocasionarán disgustos y malhumor. Aún está a tiempo de reconquistar entendimientos razonables con su pareja. Tranquilidad.
Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana largo
SUERTE NUMERICA: 14-44-01. Logrará salvar exitosamente compromisos y obstáculos en el orden de las finanzas. Demuestre animosidad para irradiarla a su pareja. Descanse. Hay tendencia a decaer.
SUERTE NUMERICA: 19-61-32. Las labores que asuma no darán beneficios al esfuerzo y dedicación que exponga. Conviene mostrarse tolerante en la fase amorosa. Día de sorpresas. Confusiones.
SUERTE NUMERICA: 10-95-84. Ciertos temores en el orden monetario, comienzan a esclarecerse. Momento satisfactorio en el plano sentimental y mayor comprensión familiar. Renuévese. Sea más cauteloso.
SUERTE NUMERICA: 70-22-39. Momento para hacer trámites y poner al día asuntos financieros. Podrá reconquistar esperanzas en el campo de los sentimientos. Tenga fe en el futuro. Deponga su malhumor.
SUERTE NUMERICA: 42-91-65. La finalización de los trabajos complicados le permiten hacerse de un dinero. Recuperará el optimismo sentimental por salidas reanimadoras. La soledad es mala consejera.
SUERTE NUMERICA: 52-94-02. Habrá positivas maneras de recuperar y llegar a acuerdos en asuntos económicos. No vacile y tome iniciativas para mejorar la relación de pareja.
SUERTE NUMERICA: 25-31-19. Inmejorable momento para llevar adelante empresas y proyectos. Hallará el camino acertado para llegar a la felicidad en el amor. Deberá organizarse.
SUERTE NUMERICA: 03-46-65. Los problemas económicos afortunadamente quedarán atrás. Instancias cruciales para los problemas amorosos. Elogios en lo deportivo.
SUERTE NUMERICA: 11-99-55. Logra éxitos constantes en el terreno laboral, el dinero deberá ser controlado. Los inconvenientes estarán prácticamente ausentes de su panorama sentimental. Viajes.
SUERTE NUMERICA: 91-22-87. Económicamente observará algunos errores por excesos y gastos. Evite momentos de emotividad ya que el amor le brindará una gran oportunidad.
DATOS PERSONALES
