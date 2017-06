Con descuentos “hay paro”: los gremios docentes condicionan paritaria del lunes

El gobierno afirma que no hay errores en las quitas salariales de la liquidación de haberes de mayo

Ayer, los referentes de los seis gremios docentes anunciaron que si el lunes el gobierno no se compromete a dar marcha atrás con “los salvajes descuentos de sueldos” convocarán a un paro - el dia

Se viene un paro docente. La fecha es posible que se conozca el lunes, al término de la nueva reunión paritaria entre el gobierno y los maestros. Pero la huelga es un hecho, ya que los seis gremios bonaerenses del sector anticiparon ayer que si la administración de María Eugenia Vidal no se compromete durante aquel encuentro a devolver los descuentos por días de paro realizarán una “medida de acción directa”.

Fuentes de la cartera educativa provincial, luego de negar la existencia de “errores” en la liquidación de haberes como denunciaron los sindicalistas (ver aparte), reiteraron que los descuentos “no se negocian”.

“Es una cuestión de estricta justicia. Los trabajadores tienen derecho a huelga, eso no se discute. Pero no es igual el que educa que aquel que no lo hace. Uno cobra, el otro no”, reiteraron, al tiempo que esquivaron entrar en un contrapunto con las duras declaraciones que ayer efectuaron los dirigentes docentes.

“setenta dias”

“Se acabó el tiempo. Decían ‘negociemos con los chicos en las aulas’, los chicos hace 70 días que están en las aulas y durante todo ese tiempo el gobierno se desentendió por completo de los docentes”, dijeron fuentes del Frente de Unidad integrado por Amet, Feb, Sadop, Suteba, Uda y Udocba, que ayer al mediodía ofrecieron una conferencia de prensa.

Denunciaron los “descuentos salvajes” que el gobierno realizó en los sueldos de mayo, práctica que las entidades gremiales consideran “totalmente ilegítima”.

“Jamás vimos que un gobierno democrático se ensañara tanto con los docentes como lo está haciendo el de María Eugenia Vidal”, subrayó el secretario general reelecto del Suteba, Roberto Baradel, quien coincidió con la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, sobre lo que calificó como una “incapacidad notoria de las autoridades para resolver este conflicto”.

“El mejor ejemplo es que estamos a 9 de junio y los doscientos ochenta mil docentes de la provincia de Buenos Aires aún no recibieron un aumento salarial. Ello en el marco de una pérdida del 10% del poder adquisitivo en 2016, nunca recuperada, y de una inflación de más del 10% en los cinco primeros meses del año. Parece que a este gobierno solamente le importa que los docentes pierdan”, disparó Petrocini, mientras mostraba dos recibos de sueldo de un mismo maestro: uno de abril, de $17.743, y otro de mayo, de $2.427.

“bajo presion”

Baradel expresó también que “este gobierno obliga a los docentes a negociar bajo presión y de manera coercitiva. Las autoridades están violentando la vida de los trabajadores”, añadió, para aseverar que “por ley sólo pueden retener el 20% del salario y hay miles de maestros que sólo cobraron $1.000 ó $2.000. Si el lunes no realizan la devolución de los descuentos y la regularización inmediata de esta situación, el Frente convocará a un paro y movilización”, apuntó.

Este diario pudo saber que las expectativas de adhesión al paro son moderadas entre varios dirigentes gremiales a raíz de los descuentos, pero la idea de los sindicatos es “volver a copar el centro de la ciudad de La Plata con una gran concentración”.

Finalmente, en la víspera reiteraron la “imperiosa necesidad de una recomposición salarial, un salario digno y el mejoramiento de las condiciones educativas en materia de infraestructura, comedores, transporte, formación docente y nombramiento de cargos”.