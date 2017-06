Misteriosa desaparición de un abogado platense

A Jorge Zamarbide lo buscan desde el 20 de marzo. Le dijo a su madre que lo habían amenazado

| Publicado en Edición Impresa

“Es como si se lo hubiera tragado la tierra”, dice con angustia Carlota Severo Frers, al referirse a la situación por la que atraviesa su hijo desde hace casi tres meses. Se trata del abogado penalista Jorge Pedro Zamarbide Severo (44), de quien sólo se sabe que lo vieron en Brasil, desmejorado y extremadamente flaco, según lo demuestra una foto a la que tuvo acceso su familia.

Severo Frers, que es médica y trabaja en Tigre, relató a este diario que la pesadilla comenzó el 20 de marzo pasado, cuando ella y su esposo llegaron a su casa de 34 entre 18 y 19, donde Jorge reside desde hace tres años. “Estaba con un vaquero y una camisa negra. Lo abracé y me dijo ‘estoy amargado. Me van a matar porque hice una denuncia en el Juzgado Federal 1 y me tiraron un patrullero de la Federal encima’”, recordó Carlota. Según apuntó, “yo le dije que estaba muy cansado, que no se preocupara y fui a preparar la cena con mi marido. Cuando lo fui a buscar para comer, ya no estaba”.

En su testimonio la mujer resaltó el hecho de que su hijo estuviera vestido “de entrecasa” -porque “él no hubiera salido así a la calle”- además de que dejara “sus celulares, su ropa, su maletín, las llaves del auto y el sello de abogado”.

Zamarbide Severo tiene dos hijos de 8 y 17 años, con quienes no se comunicó en ningún momento. Tampoco tomó contacto con otro integrante de su familia.

Los padres radicaron la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría Cuarta, causa que quedó bajo la instrucción de la fiscal Virginia Bravo y el juzgado de Garantías nº 2. Sin embargo, la primera novedad que tuvieron de Jorge les llegó a través de una mujer brasileña que “encontró a mi hijo en condiciones tremendas” y, después de preguntarle su nombre y otras circunstancias, rastreó a la familia por las redes sociales.

Con ese dato se libró un oficio al ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el que detallan que el abogado habría ingresado a Brasil el 5 de abril pasado y solicitan “que se le brinde asistencia médica y jurídica”.

“Cuando pasa algo grave en una familia la Justicia tiene que actuar; debieron ponerse en contacto con los países limítrofes, difundir su foto e investigar si alguien lo llevó, o golpeó; pero no se hizo nada”, lamentó Severo Frers, destacando que la única pista que tienen la aportó “esta mujer que es de Santarém (un municipio brasileño del estado de Pará), una localidad del Amazonas”.

“Con esa desnutrición mi hijo está expuesto a enfermedades y ataques, está vulnerable y a mí me recomendaron no viajar porque el distrito es muy extenso”, concluyó la profesional, desesperada.