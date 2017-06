Nuevas propuestas para ganarle al frío

Cada vez hay más alternativas a los sistemas tradicionales

El frío ha llegado a nuestras casas para quedarse un buen tiempo. Y a diferencias de no hace mucho tiempo cuando las opciones eran muy limitadas, hoy nuevas alternativas eficientes, de menor consumo y muy estéticas se imponen.

Así, estos distintos dispositivos para calentar la vivienda. Además pueden convertirse en una pieza más de la decoración.

Lo más frecuente es que el sistema de calefacción venga incorporado a la hora de comprar la casa, sobre todo si residimos en lugares fríos. Si es así, será preciso integrar los radiadores en la decoración de las habitaciones.

Pero también disponemos de otras opciones para darle un extra de calor o para templar aquellas viviendas que no dispongan de calefacción.

RADIADORES

Una buena alternativa son los radiadores eléctricos, que se adaptan a todos los bolsillos y necesidades. El calor se conserva durante más tiempo gracias a la inercia térmica. Los encontramos con líneas limpias y modernas, pero lo que más destaca de ellos es que son muy prácticos porque cuentan con un termostato y un programador para conseguir una temperatura lo más constante posible. También eléctricos son los calefactores, que presentan un aspecto más discreto al ser de menor tamaño.

Su principal ventaja es que nos aportan calor de manera muy rápida, pero tiende a disiparse rápido. Son adecuados para calentar el dormitorio o el baño.

Una opción que cuenta cada vez con más adeptos son los emisores térmicos. Se presentan como un elemento más económico. Estos modelos suelen tener un programador para encenderlo en los momentos que más se necesite.

La propuesta más romántica y pensada para las casas de campo son las chimeneas, pero una buena opción práctica y decorativa son los biohogares, que son estufas de diseño que entregan calor al ambiente y lo decoran.

Funcionan a base de bioetanol, un combustible no contaminante también conocido como alcohol etílico o etanol. Son autónomos, no requieren conexiones eléctricas o de gas y no producen olor, cenizas ni humo.

Son prácticos y funcionales tanto para viviendas familiares, tanto casas como departamentos, hoteles y restaurantes.

PISOS RADIANTES

Otra opción cada vez más utilizada son los pisos radiantes, que se presenta como una excelente opción para lograr el ambiente ideal con una alternativa silenciosa, segura y de bajo consumo en combustible y energía.

Su característica principal es que calienta los espacios de abajo hacia arriba, influyendo primero en los objetos, a diferencia de otros métodos que generan las problemáticas “corrientes de aire”.

Estos paneles ofrecen al cuerpo humano un confort indudablemente superior respecto a los sistemas tradicionales de calefacción.

La agradable sensación de bienestar, la temperatura constante y uniforme en los ambientes, junto a la ausencia de movimientos de aire, crean un clima ideal con un impacto energético limitado (gracias a la baja temperatura del agua de calefacción).

Los sistemas de pisos radiantes tienen alta efectividad para calentar espacios: participan calderas para calentar agua (a niveles similares a los que se utilizan para ducharse); el líquido pasa por conductos y tubería (instalados previamente a la aplicación del piso), irradiando así la temperatura dentro de las habitaciones.

Para su control, estos sistemas tienen termostatos que ayudan a mediar los requerimientos caloríficos según la temperatura ambiente. Así, cuantos más termostatos existan en una construcción (en sus diferentes sectores), habrá mayores posibilidades de optimizar el uso de energía, calentando sólo los espacios que vayan a ser utilizados efectivamente.