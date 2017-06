“Estoy centrado en lo que pasa acá en Estudiantes”

Hay ofertas del Lille y de la Roma. Jugó sólo seis partidos en la Primera del Pincha, pero los emisarios del Viejo Continente lo vienen siguiendo desde hace rato

Juan Marcos Foyth jugó apenas seis partidos en la Primera del Pincha pero mucho antes del debut (fue en este torneo ante Patronato de Paraná) ya estaba siendo sondeado por distintos scouters del fútbol Europeo por sus condiciones técnicas y físicas. Por eso, podría darse la particularidad de que emigre del León sin siquiera completar un torneo entero en el primer equipo.

Tal como adelantara este diario en exclusiva, el primer equipo que hizo llegar una oferta formal por sus servicios fue el Lille francés, dirigidos técnicamente por Marcelo Bielsa y que cuenta con el catalán Marc Ingla como Director Deportivo. Ese fue el hombre que empezó a seguir hace meses, a través de su grupo de trabajo, al joven valor del semillero albirrojo.

Varios equipo más lo sondearon. El último en sumarse a la lista fue la Roma de Italia, que preguntó condiciones por al zaguero.

Pese a todo este movimiento a su alrededor, Foyth trata de mantenerse aislado y enfocado en Estudiantes. Al menos hasta que termine el torneo: “leo lo que sale en las redes sociales, pero no más que eso, ese tema se lo delego a mis representantes. Eso lo manejan ellos con el club, yo estoy tranquilo con mi familia”, dijo en rueda de prensa en la tarde de ayer el defensor.

“Estudiantes es el club en el que siempre quise llegar a primera y lo logré hace poco. Así que la verdad que es un sueño estar acá y lo estoy disfrutando día a día. Yo hasta que no haya nada firme les pedí que no me dijeran nada, porque estamos en el medio del torneo y yo estoy centrado acá”, agregó para despejar dudas. Se mostró aplomado y con los pies sobre la tierra, más allá de que sabe que su agente, Daniel Bolotnicoff, tiene una agenda cargada de encuentros con emisarios del Viejo Continente. Las próximas semanas será clave en este sentido. Foyth podría quedarse un tiempo más, ser vendido ahora mismo o formar parte de una operación que implique ceder ahora los derechos económicos, pero recién desprenderse de sus servicios el año próximo.

ANALIZO EL MOMENTO DEL EQUIPO

Con relación al partido por Copa Argentina contra Sport Club Pacífico, dijo que “nosotros tomamos todo con mucha responsabilidad. Es un partido de Copa Argentina en el que o ganás o te quedás afuera, por lo que iremos con todo para pasar de ronda”. En cuanto a si podrá verse en aspectos del juego la diferencia de categoría entre lso equipos, dijo que “adentro de la cancha son once contra once y cada uno va a defender a su equipo, por lo que el partido imagino que va a ser parejo”, resaltó el joven valor de la cantera albirroja.

Sobre la experiencia de haber ido al Mundial Juvenil con la Selección Nacional, dijo que “la verdad que es una experiencia única, en la que tratamos de disfrutar todo al máximo. Yo creo que en los partidos fuimos superiores a nuestros rivales, pero así es el fútbol y nos tuvimos que ir en la primera ronda”, resaltó el marcador central. Luego destacó como positivo “el grupo humano y la relación entre todos, tanto los jugadores como también los entrenadores. También rescato el juego, porque no creo que hayamos hecho un mal Mundial, a pesar de los resultados”, añadió con el afán de no tirar todo a la basura en el proceso que pasó, al margen de la eliminación.