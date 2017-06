En medio de un clima de alta tensión, convocan a los docentes para el lunes

Los gremios pusieron el grito en el cielo por quitas “irregulares y brutales” por los paros

En el marco de una relación profundamente desgastada entre las partes, el gobierno bonaerense convocó a los docentes a una nueva reunión paritaria para el lunes a las 17, cuarenta y ocho horas después de que los maestros pasaron por los cajeros a cobrar el sueldo de mayo y se encontraron con fuertes descuentos por los paros de marzo “plagados de irregularidades”, denunciaron los gremios, que no irán a la mesa del lunes con la mejor predisposición.

Desde Educación reiteraron que las quitas -calificadas como ilegales por los sindicatos y por la jueza de primera instancia María Ventura Martínez- no son “negociables” porque “el día no trabajado no se paga”.

“Pocas veces se vio un descalabro administrativo como el que demuestran las anomalías en los descuentos realizados este mes”

Acerca de los descuentos acumulados “por el reajuste de la cuarta categoría (del impuesto a las ganancias) que está llevando adelante el gobierno provincial” -subrayaron los sindicatos-, en la cartera educativa opinaron que “no hay que mezclar una cosa con la otra. Un tema es meramente impositivo y el otro tiene que ver con no presentarse a trabajar. Las quitas por paro se seguirán haciendo hasta que se completen las jornadas que cada docente estuvo sin dar clases”.

Mirta Petrocini, presidenta de la Feb, organización que hoy a la mañana llevará a cabo su congreso extraordinario, salió con los tapones de punta contra la administración provincial.

“Los descuentos por días de paro y la aplicación de reducciones salariales por reajuste en el impuesto a las ganancias no hicieron más que violentar la situación de los docentes bonaerenses”, disparó, para realzar: “Hay un nivel de descalabro administrativo pocas veces visto”.

Desde la Federación de Educadores se afirmó que “descontaron ganancias correspondientes a años anteriores. En Balcarce, por caso, descontaron deudas de los años 2002-2003”.

“En Mar del Plata le descontaron a un profesor por ganancias el 95% de su salario”, ejemplificaron.

Denunciaron también que “cesaron a docentes titulares; descontaron a docentes que no habían llevado a cabo los paros; volvieron a aplicar quitas a maestras con licencia por maternidad; profesores con carga horaria en el día de huelga tuvieron descuentos por toda la semana”.

Además puntualizaron que hubo “descuentos por utilización de licencias estatutarias por asistir a congresos” y “doble descuento por el mismo día de paro”.

“El malestar de la docencia al pasar por los cajeros en el día de hoy es enorme”, dijo Petrocini, y consideró que “la improvisación por parte de las autoridades bonaerenses es notoria. Hicieron descuentos arbitrarios y masivos. Parece que el único interés del gobierno es que cada vez ganemos menos”.

¿Con qué ánimo llegarán los gremios a la reunión del lunes? Desde el Ejecutivo no quisieron adelantar datos acerca de la nueva oferta. Se especula con que ofrecerían un punto porcentual más o sumas fijas no remunerativas más altas por el 2016. “Nosotros no sabemos nada. Está todo muy raro”, dejó caer un alto dirigente del Frente Gremial.