La Justicia ordenó que, por ahora, no se cobre peaje en la autovía 6

Lo supeditó a la realización de una audiencia pública y a una habilitación legislativa

La justicia en lo contencioso administrativo platense supeditó el cobro de peaje en la ruta provincial 6 a la realización de una audiencia públicas y la obtención de un aval legislativo. El fallo, firmado por el juez Luis Federico Arias, implica que los usuarios de la autovía que constituye hoy por hoy el tercer camino de cintura del área metropolitana no abonen derecho de paso hasta nuevo aviso.

Gestionado por la firma estatal Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa), el enlace vial que atraviesa doce distritos contará, de acuerdo con las previsiones del gobierno bonaerense, con tres portales de cabinas -que ya están en construcción- a lo largo de sus 180 kilómetros de longitud; una a la altura de San Vicente, otra en Las Heras y una tercera entre las rutas 8 y 9.

El planteo por el que se terminaron estableciendo requisitos legales para eventuales cobros fue formulado por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; Arias, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, dictaminó que el ente autárquico de capitales estatales que tiene la concesión de la autovía no los lleve adelante “si antes no hay una habilitación legislativa, y no tiene lugar una audiencia pública”.

Arias resolvió “suspender los efectos del Decreto Nº 855/16, que aprobara el cuadro tarifario acordado en el contrato de concesión, ordenando a la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) que se abstenga de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la Ruta Provincial Nº6”.

Dicha norma, suscrita por la gobernadora María Eugenia Vidal, otorgó a Aubasa “la concesión de obra para la operación, conservación, mejora, mantenimiento y explotación mediante el cobro de tarifas o peaje de la Autovía Ruta Provincial 6”.

En este sentido, Lorenzino sostuvo que “nos oponemos a que la única opción de la Provincia para financiarse sea la de aumentar las tarifas a los usuarios o crear nuevos cobros”. El ómbudsman destacó la importancia de que se exija una audiencia pública: “los usuarios deben estar informados sobre cuáles son los fundamentos para estos cobros, como así también respecto de las obras planeadas para mejorar un trazado que hoy presenta signos de deterioro”.

En Aubasa aclaran que “desde un comienzo, se planificó el inicio del cobro de peaje cuando culmine la repavimentación integral que lleva a cabo Vialidad. Primero las obras y después el cobro. Y siempre estuvo previsto convocar a audiencia pública, por lo que el fallo de la Justicia no hace otra cosa que ir en sintonía con la decisión de la Provincia en ese sentido”.