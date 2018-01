Gimnasia puso primera sin DT pero con pilas recargadas

Leandro Martini estuvo al frente de un plantel compuesto por 31 futbolistas, entre ella algunos que no eran tenidos en cuenta por la gestión anterior. Hoy triple turno, y hasta el pasado mañana sin declaraciones

GENTE EN ABASTO.- El plantel no estuvo solo. En la vuelta a las prácticas los hinchas dijeron presente con sus camisetas y se sacaron fotos con los jugadores

Con una larga serie de interrogantes, más lo que se podía imaginar un par de semanas atrás, el plantel profesional de Gimnasia comenzó ayer los entrenamientos de pretemporada, que estarán orientados a un lógico reacomodamiento tras la inesperada salida de Mariano Soso, el rosarino que se bajó del proyecto que lo tenía como abanderado al ser notificado que el club le daría prioridad a la convocatoria de acreedores en la que se embarcó a los fines de equilibrar su economía.

Este panorama determinó un violento giro en la planificación dispuesta para este volver a empezar, que en la víspera se formalizó con Leandro Martini al frente de un cuerpo técnico interino que completan Mariano Messera y el preparador físico Ignacio Dahul. No demasiadas, pero se registraron novedades en lo que resultó ayer por la tarde el punto de partida en el predio deportivo de Estancia Chica, en la localidad de Abasto.

UNA LISTA DE 31

En el grupo de 31 futbolistas, llamó la atención que no estuvieran Christian Ramos, el peruano que viajó desde Lima, pero no llegó para reincorporarse al grupo, ni tampoco Nicolás Ibáñez, que se entrena en San Luis de México, aunque la directiva albiazul no recibió la primera cuota de 200.000 dólares que estaba prometida para empezar a concretar de manera oficial el traspaso.

El repaso de la lista que comenzó el año con una rutina en el gimnasio, que incluyó ejercicios de saltabilidad, y pasadas detrás de la casona, en dos grupos y siendo la velocidad el objetivo principal, dejó ver a Alejandro Lugones, Nicolás Benavídez, Kevin Ceceri y el juvenil categoría 2001 Lautaro Chávez, considerado la nueva joya de las divisiones inferiores del Lobo. Por diferentes motivos, Ceceri y Lugones habían sido apartados del día a día; mientras que el futuro de Benavídez continúa siendo un interrogante.

PRESENTACIÓN A LA VISTA

La pretemporada del conjunto Tripero, que el 13 de enero deberá presentarse en la ciudad de Mar del Plata, frente a Independiente, en uno de los encuentros de la anunciada grilla de Copas de verano, volverá a entrenarse hoy en triple turno, sin que se puedan escuchar declaraciones, ni del entrenador que está a cargo ni de los jugadores. Por lo menos hasta el viernes.

El regreso a las prácticas tuvo como protagonistas a los arqueros Martín Arias, Bonnin, Durso y Veloz; los defensores Oreja, Bonifacio, Guanini, Coronel, Ortíz, Alderete, Oliver Benítez, Ceceri, Licht, Matías Melluso y Benavídez; los mediocampistas Rinaudo, Agustín Bolívar, Perdomo, Juan Ignacio Silva, Faravelli, Alemán, Colazo, Noble, Enzo Martínez; y los delanteros Mazzola, Dibble, Niell, Contín, Eric Ramírez, Chávez y Lugones.

En representación de la CD, acompañaron el punto de partida de esta etapa, que en cuestión de días, como máximo, tendrá al nuevo conductor técnico, el profesional que continuará el proyecto iniciado por Soso, o impulsará uno con matices diferentes, los vicepresidentes Claudio Moretto, Alejandro Ferrer y Mauro Coronato, el tesorero Gerardo Marzola; los secretarios generales Rodolfo Acerbi y Daniel Giraud, más Juan Pablo Arrien, Diego Capra, Ricardo Salas, Martín Salgado y Sergio Boscariol. Una delegación encabezada por el secretario técnico, Roberto Depietri.

Si algo no se modificó fueron los detalles en que comenzó la pretemporada, en horas de la tarde de la víspera, en Estancia Chica, donde continuará desarrollándose una preparación que por lo que se dejó trascender, pues como quedó señalado, no se escucharon voces, con este panorama: hoy triple turno, dos en horario matutino; mañana doble turno, por la mañana; el viernes de nuevo por tres; y el sábado en doble.

Esto es lo que a las corridas pudieron diagramar los interinos Martini y Messera, imaginando que la confirmación del nuevo entrenador se dará a conocer a más tardar el próximo fin de semana. De suceder esto, el lunes de la semana que viene será un volver a empezar en Abasto, con una agenda más que apretada, ya que el sábado habrá partido en el “José María Minella”, de Mar del Plata.

Será el bautismo al frente del Lobo para quien, más allá de los ensayos de el primer tramo del año, sea elegido para completar el campeonato oficial de Primera, que interrumpido en diciembre, para el actual receso, dejó al equipo en la posición 20, con 13 puntos, que fueron producto de cuatro triunfos, un empate y siete derrotas; 16 goles a favor y 22 en contra. Y atención con esto, porque si en algo deberá trabajar la nueva conducción es en lo que tiene que ver con la estructura defensiva, que ha resultado la que más goles lamentó en el primer tramo.

ES LO QUE HAY

Por lo pronto, el plantel de jugadores que se entrenó ayer en Estancia Chica será el material futbolístico con el que contará el próximo entrenador, quien respecto del semestre anterior tendrá una baja, nada menos que la de uno de los goleadores: Ibáñez. Igual, los rumores que inundaron ayer el campo de entrenamiento llegaron a dar cuenta que antes de reiniciar la competencia podría sumar al menos un par de refuerzos.

Obviamente que para que eso suceda, los apuntados deberán acomodarse a la economía, y a las finanzas, de la institución albiazul de calle 4, tal como se manifestó a nivel oficial cuando Soso lejos estuvo de aceptar estos términos y dijo: “Hasta acá llegamos”.