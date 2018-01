En Berisso, salen al cruce del intendente

Tras las denuncias de “golpe institucional” por la no aprobación de la emergencia económica, la oposición salió a defenderse

| Publicado en Edición Impresa

“No es culpa de los trabajadores que en 1.600 empleados no haya un solo barrendero. En todo caso Nedela pudo haber empezado a corregir eso pero no lo hizo: en estos dos años nombró a 200 radicales y ninguno sabe agarrar una pala. A lo mejor creer que barrer y hacer zanjas es tarea de negritos peronistas”.

Con este y otros conceptos, desde gremio de los trabajadores municipales de Berisso salieron a defenderse de las duras críticas formuladas por el intendente Jorge Nedela, quien denunció una “maniobra destituyente” por parte de esa organización gremial y el PJ kirchnerista que se niegan a aprobar la emergencia económica y el pacto fiscal que propone la Provincia a los municipios en “rojo” financiero.

Desde el gremio y el bloque de concejales opositores responsabilizaron a Nedela por la situación y le imputaron haberlos “engañado” convocándolos a un diálogo que “finalmente nunca se dio”.

Como se ha venido informando, desde de las últimas semanas del año que pasó, Berisso vive en un clima político muy caliente por el tratamiento de esas medidas que hasta ahora no han sido aprobadas por el Concejo Deliberante. Después de cuatro intentos y en un marco de cercos policiales, piedrazos y ocupaciones del recinto, la oposición en el deliberativo sigue sin dar quórum para sesionar.

En ese escenario el radical en Cambiemos Jorge Nedela acusó al gremio de los municipales de pretender un “golpe institucional”, maniobra en la que complicó al PJ kirchneristas y sus concejales.

Y entre tanta munición gruesa, desde el oficialismo berissense ventilaron datos sobre la planta laboral del municipio con un concepto que levantó polvareda: entre los 1.600 empleados no hay ninguno en condiciones de hacer tareas de maestranza, limpieza o zanjeo porque salvo el grupo de recolectores de residuos el resto son todos oficinistas.

“LO DEL GOLPE ES UN DELIRIO”

Tras calificar de “delirio” la teoría de Nedela sobre el supuesto “golpe institucional”, el secretario adjunto de los municipales berissenses, Claudio Hiser, sostuvo que el diagnóstico sobre la planta laboral de Berisso es “real” pero desvinculó al gremio de toda responsabilidad.

“Los trabajadores no tienen la culpa de que no haya barrenderos, desde hace años que vienen empleando a cooperativistas para esas tareas. Que más quisiéramos nosotros que se armen cuadrillas de trabajadores municipales”, señaló el gremialista que además formuló una dura denuncia hacia la administración municipal. “Ellos en estos dos años tomaron a 200 nuevos empleados; toda gente de ellos, todos radicales y entre todos ellos no hay uno solo que agarre la pala”, disparó Hiser.

El dirigente sindical insistió en que “nosotros estamos dispuestos a dialogar pero Nedela no quiere, no nos convoca. La situación amerita para que el intendente dé la cara”.

Hiser sostuvo que “nosotros podemos aprobar la emergencia que pide pero con garantías de que no va a afectar a los trabajadores. A las palabras ya sabemos que se las lleva el viento”.

Hiser, consideró que los últimos incidentes en el Concejo Deliberante fueron “propiciados” por el oficialismo para limar la imagen del gremio. “Qué casualidad que ese día no había ni un solo policía y dejaron entrar a todo el mundo”, señaló.

“ACÁ FALLA EL PILOTO”

En tanto, desde el bloque de concejales del PJ kirchnerista, Fabián Cagliardi también consideró que “Nedela no sabe dialogar”.

El edil ironizó sobre las denuncias de Nedela respecto de las maniobras “destituyentes” de la oposición al señalar que “cuando yo corría en auto recuerdo que en el ambiente se decía que aquel mecánico era malo o este otro preparador no era bueno. Pero nadie decía que muchas veces la falla estaba entre la butaca y el volante, es decir en el piloto. Acá pasa lo mismo: le echan la culpa al gremio y al PJ pero la falla evidentemente está en el que lleva el volante”.

Cagliardi aseguró que su bloque está dispuesto a debatir el proyecto de emergencia económica y que “eso esperábamos en la reunión pactada para el martes 26 (de diciembre) pero ellos decidieron sesionar el sábado anterior sin margen para el diálogo”.

Esta semana, según trascendió, se espera que el Ejecutivo municipal convoque a una sesión extraordinaria para poder debatir las medidas de emergencia y pacto fiscal y agregarle una autorización para poder cancelar deuda con cheques diferidos.