Masiva marcha de las escuelas técnicas contra la reforma

Se movilizan a Educación -13 entre 56 y 57- en rechazo a la modificación curricular que prevé implementar el gobierno provincial

Los centros de estudiantes de más de cincuenta escuelas técnicas de la Región y de ciudades aledañas se convocaron esta mañana en Plaza Italia para marchar a la Dirección de Educación, situada en 13 entre 56 y 57, en rechazo a la reforma curricular que prevé implementar la cartera aunque hasta el momento no se dio a conocer el proyecto oficial.

Según denuncian estudiantes y docentes, las modificaciones en los planes de estudio que prevé concretarse desde Educación están apuntadas a la reducción de horas poniendo en juego la calidad educativa de los establecimientos técnicos y los puestos laborales de los maestros, al tiempo que sostuvieron que se trata de una iniciativa para ajustar recursos en el sector.

"La reducción en la carga horaria no apunta a una mejora pedagógica, es un ajuste", sentenciaron desde las escuelas técnicas a partir de las versiones sobre los cambios a implementar. "Nos quitan las materias de formación general. Egresaremos preparados en la parte técnica pero ignorantes en todo lo demas", manifestaron,.

Esta mañana estudiantes de nuestra región expresaron en ese sentido que "se habla de que nos van a sacar seis o siete horas de las materias generales" y lucián pancartas con frases como "la escuela técnica no se toca", "decimos no a la reforma", "escuelas técnicas de pie, no al ajuste en Educación".

Por su parte, la directora provincial de Educación Técnica, Lucía Galarreta, aseguró que el borrador de la reforma -aún no aprobado por el Consejo General de Educación- “respeta los núcleos prioritarios de aprendizaje en materia de formación general. Ese derecho no será vulnerado".