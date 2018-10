En medio del paro docente, los gremios amenazan con nuevas medidas de fuerza

"Esta pelea no se resigna. Si no cambia de actitud, las medidas se van a profundizar", declaró la titular de la FEB, Mirta Petrocini. Los maestros cumplen hoy la primera de las jornadas de paro

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, advirtió hoy que las medidas de fuerza "se van a profundizar" si el Gobierno bonaerense no "cambia de actitud", durante la movilización que docentes provinciales realizaron este mediodía en el centro porteño, en el marco del paro de 48 horas que finaliza mañana.

"Esta pelea no se resigna. Si no cambia de actitud (el gobierno provincial), desde este frente de unidad le decimos que las medidas se van a profundizar, no estamos dispuestos a bajar los brazos", afirmó Petrocini, quien ofició de oradora en el acto que los gremios docentes realizaron frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en capital federal.

"Ya lo hicimos con otros gobiernos, ¿por qué no lo deberíamos hacer ahora cuando profundizan el ajuste?", se preguntó la dirigente, que además dijo que los docentes tienen "salarios de pobreza".

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) inició hoy un paro de 48 horas, y como parte de la protesta convocó a marchar a partir de las 11hs. desde el Congreso de la Nación hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde tuvo lugar el acto.