Argentina lidera la campaña #Cuéntalo para denunciar abusos sexuales

Se publicaron más de 300 mil mensajes

Argentina se convirtió hoy en el país con más adhesiones a la campaña #Cuéntalo, con 341.200 mensajes sobre 634.700 difundidos en las últimas 24 horas, una iniciativa de mujeres españolas que comenzó en repudio a un tribunal que condenó por un delito menor a cinco violadores de una joven.

En la campaña lanzada en Twitter, las mujeres cuentan sus propias historias de abusos y de femicidios, como forma de demostrar que el acoso y los ataques sexuales, la mayor parte impunes, son algo con lo que todas conviven a diario.

Muchas decidieron contar las historias de las que ya no pueden hacerlo: "En el 2001, tenía 15 años. 3 policías me secuestraron, me quemaron con cigarrillos, y me estrangularon con el cordón de una de mis zapatillas. Ese día fue el cumpleaños del comisario y yo fui "su regalo". Lo cuento yo porque Natalia Melmann no puede. #Cuentalo", tuiteó Agustín Romero sobre la joven asesinada en Miramar, caso por el que tres agentes de la Policía bonaerense fueron condenados a prisión perpetua.

Aunque el 79 por ciento de los tweets fueron escritos por mujeres, muchos hombres también sumaron su apoyo a la campaña que comenzó el sábado por iniciativa de la periodista española Cristina Fallarás, para repudiar el fallo de un tribunal que condenó por abuso y no por violación a cinco hombres que atacaron a una joven de 18 años durante las Fiestas de San Fermín en 2016.

Los actores de la Casa de Papel, Ursula Corberó, Alba Flores y Alvaro Morte, y el cantante Miguel Bosé fueron algunos de los que repudiaron el fallo y se sumaron también al hashtag #Yositecreo, con el que salieron a apoyar a la víctima.

Las españolas ya anunciaron que para los próximos "Sanfermines", que se celebran cada año el 7 de julio en Pamplona y son una de las fiestas más populares de España, cambiarán el tradicional pañuelo rojo por uno violeta que representa la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Con los antecedentes de las masivas adhesiones que tuvieron #NiUnaMenos y la campaña por el "aborto legal, seguro y gratuito", Argentina fue uno de los primeros países en sumarse a la ola de repudio.

En apenas 24 horas se escribieron 341.200 tuits desde Argentina quedó así como el país más activo de habla hispana, dado que otros 293.000 provinieron mayoritariamente desde España y en menor medida de México, Chile y Perú.

Bajo el hashtag #Cuéntalo, las argentinas se animaron a contar sus historias: "Estaba apretadísima en el tren roca yendo a la facultad 7am. Tenia un viejo adelante pegado a mi. Apenas bajo veo q se había masturbado y eyaculado sobre mi y mi mochila. Me paralice de los nervios. Lo cuento yo y ahora xq hace años me arrepiento no haber gritado antes #Cuentalo", escribió Andre Alvarez.

Del total de los centenares de miles de tweets que hoy por la mañana se habían escrito en Argentina, el 46 por ciento provinieron de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Sumados los emitidos desde las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, la relación de mensajes sobre el total del país subía hasta 75 por ciento.

En su cuenta de Twitter, Lisa contó: "hermano abusó sexualmente de mí a los 4 años, papá empezó a abusar sexualmente de mí desde los 11 hasta los 14, mamá sabe y todavía no se separa porque los ama. No me mandan a un psicólogo por miedo a que el psicólogo se dé cuenta, lo cuento yo porque mi amiga no puede".

Bela, en cambio, escribió sobre ella: "Tenía 5 años y fui abusada por mi abuelo paterno. Años después, a los 12, por un primo. Lo cuento porque después de mucha terapia y gracias al feminismo, he podido registrarlo, reconocerlo y verbalizarlo. #Cuentalo".

Otras simplemente optaron por reproducir los diálogos que mantienen con sus padres cada vez que salen de sus casas: "Salí, OK, avisá, llegué, en el bondi, entré", son los diálogos casi monosilábicos que se reproducen a diario y muestran como el temor de las mujeres tan solo van de sus casas a la facultad o el trabajo.