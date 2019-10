Un Beto Alonso "auténtico": "Cuando vino de China Tevez era un ex jugador"

En el marco de las habitualmente picantes declaraciones sobre Boca que hace Norberto Alonso, esta vez el eje de sus dichos fue Carlos Tevez.

El Beto, uno de los máximos ídolos del millonario, emitió duras declaraciones sobre el rival de siempre: "No me hubiera gustado jugar en Boca, no me gusta ser picapiedra", tiró de entrada en declaraciones realizadas en las últimas horas

Sobre Tevez fue también durísimo: "Cuando vino de China, ya era un ex jugador...Se tiene que entrenar un poco más", señaló.

En torno a los gestos realizados por Carlitos al término del clásico que ganó River la semana pasada por la primera semi de la Copa, Alonso opinó: "Tevez a lo mejor quiso decir que estaba todo comprado. Después se hizo el gil y se refregaba la mano. Quedó en ni. Nos tiene acostumbrados a hacer la gallinita y esas cosas, entonces la gente sabe que va a hacer un gesto. Tiene que entrenar un poco más, River es superior".