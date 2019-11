Los jacarandás aún no tienen su brillo característico esta primavera

Con el lila vibrante de sus flores brillando de manera apenas intermitente, los habitualmente deslumbrantes jacarandás del centro platense atraviesan una temporada para el olvido.

El cambio climático, un arranque de primavera más fresco del esperado, la contaminación ambiental y algunas podas que no se realizaron como corresponde, derivaron en que cerca de la mitad de los ejemplares que están en diagonal 73 entre plaza Rocha y plaza Moreno no hayan florecido como se esperaba.



Para esta altura del año se los espera con ansiedad, porque han sido parte del espectáculo de cada aniversario de la Ciudad, con su lila impactante que vestían a ese tramo céntrico de La Plata de la mejor forma.



En el caso de diagonal 73 entre plaza Moreno y plaza Azcuénaga el panorama está un poco mejor, pero se observan algunos ejemplares que piden auxilio.



Según especialistas, como esta especie tolera la polución de las ciudades y sus raíces no traen demasiados problemas en las veredas, son muy utilizados en el arbolado urbano. En La Plata hay dos sectores que se caracterizan por su presencia: diagonal 73 y la zona escolar y de facultades de la avenida 1.

También se los puede encontrar esparcidos en soledad en distintas esquinas del casco urbano y en este caso dos de los más llamativos están en plaza Malvinas (20 y 54) y en plaza San Martín (6 y 50).

Como ocurrió hace algunos años, a fines de 2016, se observan troncos ennegrecidos por el hollín que generan miles de motores y ramas cargadas con claveles del aire. En este contexto, desde la Municipalidad no se informó si se está aplicando un tratamiento fitosanitario a los ejemplares más afectados que prácticamente no pudieron florecer en diagonal 73 a la altura de 10 y 57.