Explosión e incendio en una planta de productos químicos en Texas

Una gran explosión y posterior incendio se registraron esta madrugada en una planta de productos químicos en el este de Texas (Estados Unidos), sin que por el momento se haya informado de muertos ni heridos, aunque la onda expansiva llegó a kilómetros de distancia y sus efectos fueron detectados incluso por un satélite, informaron medios locales.



El incendio ocurrió en la planta del grupo TPC, que también produce derivados del petróleo, en localidad de Port Neches, cerca de la frontera con Luisiana, cerca de la 1 hora local, informó el responsable del ejecutivo del condado de Jefferson, Jeff Branick, citado por la emisora local KFDM-TV.



Branick calificó como "un milagro" el hecho de que, por el momento, no se hayan registrado víctimas mortales y que sólo se tenga conocimiento de tres heridos leves, y añadió que "todos los trabajadores de la planta están a salvo", informó la agencia Efe.



Los bomberos ordenaron la evacuación de todos los residentes en un radio de un kilómetro, aunque no descartaron ampliar ese área en función de la evolución del incendio, indicó el Departamento de Bomberos Voluntarios de la cercana Nederland en su página de Facebook.



La explosión dañó los cristales de casas situadas a varios kilómetros de distancia e incluso en un escuela de la zona, según la misma emisora, que reveló que se abrió un refugio en Nederland.



El incendio registrado tras la explosión fue recogido por las imágenes enviadas por el satélite de una televisión local y por el radar del Servicio Meteorológico Nacional de Lake Charles, en Los Angeles, informó este organismo en su cuenta de Twitter.



El grupo TPC Group ofrece una amplia gama de productos a empresas químicas y petroleras de todo el mundo, según su web, en la que informa de que la compañía tiene más de 175 empleados a tiempo completo y 50 contratistas.

#Update: A video of after the explosion at the #TPC chemical plant near Port Neches in #Texas being on fire, local police department has evacuated all people a half a mile in the radius off the plant. #US pic.twitter.com/o3dkmIHoii