Vidal habló sobre la transición con Kicillof: "hay un proceso muy correcto de ambas partes"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, destacó hoy el "lugar de relevancia" que ocupará la futura vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner "independientemente de lo que se piense de sus políticas, su gobierno y su liderazgo político" y resaltó que con su sucesor en la provincia, Axel Kicillof, está realizando "una transición muy correcta".

En un encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), invitada para dar una charla sobre "Valores en el nuevo ciclo político", Vidal reivindicó varios aspectos de su gestión, como la lucha contra el narcotráfico, la educación y la asistencia social.

El presidente de ACDE, Juan Vaquer, quien actuó como entrevistador, le preguntó sobre la "grieta" política en la sociedad argentina, y la mandataria dijo que "lo único que no es negociable son los valores", porque "los valores son universales y no tienen ideología".

"Nos merecemos un proceso de construcción distinto, que tiene que empezar por el reconocimiento del otro y no la descalificación, si te importa o no el otro, si es o no es transparente. Como se traduce ello en una política pública es debatible", aseveró.

Sobre la preparación del cambio de gobierno en la provincia, destacó que "hay un proceso de transición muy correcto de ambas partes. La campaña no fue muy amable pero hemos logrado hasta hoy un vínculo llano, directo, y que nos crean que queremos hacer lo para tener un primer mes tranquilo".

En ese contexto, contó que "le pedí a mi equipo que haga bien las cosas hasta el último día. Este es un partido que se juega 90 minutos; aunque sepas que no lo vas a dar vuelta, que lo perdiste, es muy importante jugarlo hasta el último minuto, hasta el minuto 90, con los mismos valores".

También destacó que a la administración de Kicillof "vamos a darle toda la información, a abrirle todos los números" y sobre la asunción enfatizó: "Dígannos como quieren la ceremonia, nosotros se la organizamos, queremos que se sientan cómodos".

Asimismo, anunció que "vamos a comprar ahora las cajas navideñas" para repartir a las familias más necesitadas "y dejar preparado el Operativo Sol porque no van a tener tiempo. Solo les pedimos que entreguen los alimentos enseguida".