¡A volar! Mirá esta increíble ilusión óptica que es uno de los últimos videos virales

Un sorprendente video se hizo viral durante los últimos días. En las redes sociales los usuarios se revolucionaron por un joven que parece volar en su escoba al mejor estilo Harry Potter, el famoso mago adolescente.

Este personaje que imita al que creó J.K. Rowling, es el ilusionista y cómico Zach King. ¿Cómo logró el efecto? Con la ayuda de un espejo y mucha postproducción de video, logró encandilar a millones de usuarios de Twitter, Facebook e Instagram con sus "poderes" que fueron grabados y que ya dan la vuelta al mundo.

Mirá el increíble truco óptico que logró cautivar a casi 500 mil usuarios de la red del pajarito:

They rejected my application to Hogwarts but I still found a way to be a wizard. 🧹 #illusion #magic #harrypotter pic.twitter.com/KEiM6L5dkt