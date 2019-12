Se renuevan las quejas por las enormes filas para hacer la VTV en La Plata

En un mes clave para los trámites de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), se suman las jornadas en que los conductores se quejan por las enormes colas y la espera. En ese sentido, hoy lectores indicaron a través del Whatsapp del diario El Día que hubo hasta un kilómetro de fila de vehículos y la demora se extendió por dos horas.

En esa línea, Paula indicó: "Hay muchísima gente. Estamos acá con este calor. No es nuestra culpa que no haya turno. Desde noviembre que no hay. Es inhumano esto". Y Néstor sumó: "Llegué a las seis de la mañana y había ya un kilómetro y medio de cola. Es una vergüenza".

Este contexto derivó también en quejas de los vecinos de la plata del predio de 19 y 520, quienes señalaron las dificultades que genera para el tránsito y a la vez la formación de un mercado para la venta de comida y bebida en la vía pública.

La cercanía de las vacaciones llevó a que numerosos vecinos se concentraran por estos días en la plata de la VTV. Aunque se extiende el horario, la mañana es la franja elegida para hacer el trámite, que en sí no demanda más de 15 minutos.

Cabe recordar que ni bien comenzó la segunda quincena de diciembre, el horario de atención se extendió de 6 a 18 de lunes a viernes, y los sábados de 6 a 13, debido a la gran demanda.

La empresa también recomendó a los automovilistas utilizar el sistema de turnos por Internet, y en caso de concurrir sin turno "hacerlo temprano para ser atendido en el día".

Sin embargo, hubo quejas de usuarios que dijeron no poder sacar turnos para lo que resta de este año y recién tendrían la opción de obtenerlo para el próximo.