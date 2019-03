Apagón en Gonnet y piquete por falta de luz y agua en Melchor Romero

Vecinos de dos barrios platenses se comunicaron con EL DIA para expresar su bronca por la falta de luz y agua que padecen.

Por un lado, en Gonnet denunciaron que otra vez padecieron los apagones. "Recién después de un montón de llamados me atendió una chica y me pidió disculpas. No tienen vergüenza", se quejó María Cohen Salamala, lectora del diario. Además sostuvo que tuvo que recurrir a este medio cansada de que no atiendan sus reclamos ni le den soluciones. "Varios vecinos ante el fin de semana largo, antes de que cierre Edelap, van a ir a manifestarse, cansados de esta situación", manifestó indignada.

También contó que hasta la comisaría está sin servicio eléctrico y que muchas veces, tras los apagones, "se queman lámparas y electrodomésticos. La situación económica no está para que ellos te cobren más y encima te quemen todo". Cerca de las 14 se restableció el servicio, según informó la propia usuaria.

Por otro lado, En Romero también se hartaron de las deficiencias en el servicio tanto eléctrico como de agua potable y decidieron esta mañana hacer un piquete. Frente a la falta de estos dos servicios, cortaron la avenida 32 y 155, para reclamarle a las empresas prestatarias soluciones urgentes ya que padecen problemas desde la tormenta del pasado viernes.