Sol Pérez contó cómo se sintió cuando un hombre la filmó "desde atrás"

La mediática Sol Pérez logró consolidarse en el mundo de la televisión y del espectáculo. Durante el verano estuvo movilera para NetTv. en Mar del Plata.

En una de las notas, mientras trabajaba para el ciclo Gente opinando, sus compañeros desde el piso le avisaron que un hombre que estaba atrás de ella, la filmaba de espalda. El Pollo Álvarez, conductor del programa, alertó a su movilera y ella no dudó en increparlo.

La reacción de Pérez se viralizó, y por ese motivo Luis Novaresio, en su ciclo Debo decir, le consultó qué sintió cuando tuvo que encarar a esa persona que estaba filmándola sin su permiso.

Al ver nuevamente el video, invitada dijo: “Miro el video y me da vergüenza, porque me sentí en un lugar donde en realidad, como que tenía no sé si la necesidad, tenía la obligación de acercarme a decirle algo, pero yo no sé lo que estaba haciendo el señor“.

Y agregó: “Yo no sé si me estaba grabando o no, porque yo estaba de espaldas. Me empezaron a decir: ‘Te está grabando’, y hoy en día, con todo lo que pasa, yo no me puedo hacer la que no lo veo. Y fui y lo encaré, pero por esto de que no sabes dónde pararte, porque si no digo nada, capaz después salen a matarme porque no digo. Y la verdad es que dije: ‘Bueno, ya fue'”.

El conductor del programa le dijo que la “bancaba”, a lo que otra de las invitadas, Analía Franchín también dijo estar de acuerdo con la decisión tomada por la exchica del clima.

María O’donell, quien estaba sentada al lado de Pérez afirmó: “A mi me encanta lo que está pasando con las mujeres. Un montón de cosas que teníamos naturalizadas las ponemos en debate. Es un empoderamiento muy importante. Argentina es un país en el mundo que están mirando que pasa”.