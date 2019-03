Justin Bieber anunció su retiro temporario de la música para tratar su depresión

El cantante estadounidense Justin Bieber anunció a través de las redes sociales su retiro temporario de la música para tratar su depresión y concentrarse en su familia.

“Probablemente vieron que era infeliz en mi último tour y no me merezco eso, y no se merecen eso. Pagaban para ver un animado concierto y yo no podía emocionalmente darles eso”, aceptó el intérprete, de 25 años, quien había tenido que cancelar el tramo final de su última gira.

Y añadió: “Ahora, estoy muy centrado en reparar algunos de los profundos problemas que tengo, tal y como muchos de ustedes, para no caerme; para poder mantener a flote mi matrimonio y ser el padre que quiero ser”.

A pesar de aceptar que la música es “muy importante” para él, Bieber remarcó que “nada está por delante” de su familia y su salud.

Sin embargo, el cantante despejó cualquier duda respecto a su futuro artístico al afirmar que regresará con un álbum que “romperá todo”.

“La cima es donde resido”, sentenció Bieber y advirtió que volverá en busca de “venganza”, para concluir con la frase “¿Puedes creerlo?”, en un juego de palabras dirigido a su club de fans.

Los seguidores de Bieber se hacen llamar los “believers”, un cruce entre su apellido y la palabra “believe”, que en inglés significa “creer”.