Los expertos dicen que el sexo puede ser la receta para todo

Te contamos cuáles son los “males” que nos cura “la cama”. Descubrí todos los beneficios que tiene esta práctica para la salud

| Publicado en Edición Impresa

Un dicho popular avisa de que “un buen revolcón lo cura todo”. Un mal día, una dolor de cabeza, un momento de ansiedad e incluso una depresión. Y no anda errado, pues el sexo ha pasado a ser el nuevo paracetamol y tiene numerosos beneficios para la salud.

¿Es el sexo uno de los grandes pilares para tener una vida saludable? ¿Realmente es tan importante para la salud?

La respuesta es sí. Las relaciones íntimas en la cama van más allá del placer. Para alcanzar el orgasmo, el cuerpo humano funciona como una maquinaria perfectamente compenetrada que, de manera secundaria, le ayuda a estar más sano.

No debemos avergonzarnos de ello. Practicar sexo es bueno a todos los niveles. Tanto física, como mentalmente, sus efectos positivos crecen por momentos. No es de extrañar, por tanto, que los profesionales de la salud recomienden practicarlo, en ocasiones, como alternativa a un paracetamol. No solo es un maravilloso analgésico, sino también un preventivo de ciertas enfermedades.



Bueno para la mente

El sexo es tan bueno que su efecto happy cuando terminás, según un estudio de la Universidad de Florida, puede durar hasta dos días después de practicarlo. El motivo es la liberación de endorfina y serotonina, dos neurotransmisores que proporcionan un subidón de placer y buena onda, a la par que rebajan el nivel de estrés.



Bueno para el cuerpo

Las relaciones sexuales sirven también como escudo protector frente a enfermedades cardiovasculares e ictus y reducen la presión arterial sistólica, el valor máximo de la tensión cuando el corazón se contrae. En el caso de los hombres, según la Escuela de Salud Pública de Boston, eyacular 21 veces al mes reduce en un 20% el riesgo de padecer cáncer de próstata. Además, está demostrado que mejora la memoria gracias a la estimulación en la producción de neuronas.

Por otro lado, es un gran curador para los dolores de cabeza, menstruales, musculares, etc. Los rebaja, de la misma manera que lo haría un analgésico. Lo único que tenés que hacer es encargarte de alcanzar un orgasmo, capaz de inhibir la emisión de los neurotransmisores responsables del dolor, cuyo viaje al cerebro no se completa gracias a la liberación de endorfinas, entre otras.



Un poco más fit

No solo cura dolores, levanta el ánimo y previene de otros males, tener sexo ayuda a cuidar la línea. Como cualquier actividad física, esta también implica la quema de calorías. Alberto Gooding, responsable de comunicación de LELO en España, asegura que “60 segundos de preliminares con besos apasionados y caricias te permiten quemar hasta 26, mientras que con un encuentro que se alargue hasta los 20 minutos se pueden gastar hasta 250 calorías, promedio”. Por tanto, lo más lógico sería pensar que, a mayor número de relaciones sexuales, más en forma estaremos. Sin embargo, desde LELO resaltan que no existe un número predefinido de encuentros que permita cuidar la línea, ya que entran en juego factores como la intensidad y duración de las sesiones, las posturas que realizamos (algunas requieren de un mayor esfuerzo físico, por lo que queman más calorías).

El sexo por sí mismo no es suficiente para mantenerse en forma, ya que es necesario cuidar la alimentación, llevar un estilo de vida saludable y combinarlo con otras actividades deportivas.



Mejora el sistema inmunológico

Los hombres más activos sexualmente generan más anticuerpos para protegerse contra los virus y gérmenes. Así, durante el acto se libera la llamada inmunoglobulina A o IgA para hacer frente a infecciones o posibles enfermedades.