Creó una aplicación que exhibe a promesas del fútbol y recibe amenazas de muerte

La empresaria argentina Victoire Cogevina denunció hoy que recibe "amenazas de muerte todos los días" por el desarrollo de la aplicación Gloria, una plataforma de contacto entre clubes y futbolistas que roza los intereses de los intermediarios.

"Me pasa todos los días de recibir amenazas de muerte, pero me motivan mucho más, me generan mayor compromiso para seguir adelante con mi proyecto. Si hay personas que están dispuestas a eso, ¿cómo van a estar manejando la carrera de un chico o un juvenil?", cuestiona en una entrevista con el medio Télam.

Cogevina rechazó la idea de que Gloria reemplace la tarea de los representantes en el fútbol y puso en valor la chance de "darle visibilidad a los millones de chicos que aspiran a llegar al mundo del fútbol".

"Los agentes profesionales seguirán siendo muy necesarios porque la tecnología no podrá sustituirlos. Con nuestro proyecto estamos potenciando su trabajo, no tratamos de sacarlos del medio", aseguró.