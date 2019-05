Di María le respondió a los que lo critican con insulto incluido

Tras quedar confirmada su convocatoria para el plantel argentino que se presentará en la próxima Copa América, Angel Di María hizo público un mensaje dirigido a sus detractores, con insulto incluido.

"Quería demostrar que sí tenía que estar y escuchar a los pelotudos decir que ya está", tiró el futbolista ni bien se enteró del llamado de Lionel Scaloni.

También dijo que "No hay nada más lindo que estar en la Selección, ni ganar la Champions League o lo que se te cante. Lo mejor y más lindo es vestir esta camiseta y estar ahí".

Y añadió que "Cada vez que llaman, estoy pendiente del diario o de cuando dan la lista".

Fideo Di María explicó que "Quería demostrar que sí tenía que estar y escuchar a los pelotudos decir que ya está, que ya pasó. Tengo 31 años y bueno, si ya pasó, entonces ¿por qué sigo estando en el PSG?, ¿por qué me quieren renovar? o ¿por qué otros clubes me quieren?. Entonces me pongo eso en la cabeza y lo quiero demostrar".