Guillermo Moreno dijo que "todos los días" desea que el Gobierno "no llegue a diciembre"

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno dijo hoy que desea que el Gobierno "no llegue a diciembre" en referencia a los tiempos establecidos para la duración del mandato de Mauricio Macri, y argumentó que "para eso existe la ley de Acefalía" cuando hay un "desquiciado" gobernando.

"Hay que ver si llegamos a diciembre, me lo pregunto todos los días y deseo que no lleguen", dijo Moreno en radio Nacional al referirse a las elecciones de octubre y al recambio presidencial. Según Mloreno, el hecho de que el Gobierno "no llegue" a la finalización de su mandato "no podría perjudicar".

"Cómo podría perjudicar que alguien venga y haga el trabajo de (el ex presidente Eduardo) Duhalde", al recordar la gestión del ex mandatario, quien asumió elegido por la Asamblea Legislativa tras la crisis del 2001. "Para qué hay una ley de Acefalía y existe la Asamblea Legislativa, si tenemos un desquiciado gobernando", disparó.

Según Moreno, "es incorrecto pensar que algo que está en la Constitución junto con la Asamblea Legislativa, está mal". "Mientras esté Macri, al otro día, siempre vamos a estar peor, y hasta hay gobernadores que pidieron que haga un gesto patriótico y se vaya", insistió.