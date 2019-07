Cinematográfico vuelco en 12 y 34

La intersección de 12 y 34 se convirtió esta tarde en escenario de un fuerte accidente que involucró a dos autos, uno de los cuales terminó protagonizando un espectacular vuelco que causó sorpresa entre los vecinos.

Tras el siniestro los coches quedaron atravesados sobre la calzada con severos daños de carrocería.

En principio se reportó que no se registraron heridos de gravedad. No obstante, en el lugar se presentó una ambulancia del SAME para asistir a las personas implicadas en el hecho en caso de que así lo necesitaran.

Tras lo ocurrido el tránsito se encontraba restringido.