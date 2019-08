Médicos platenses recortan cobertura a afiliados al IOMA de Berisso y el conurbano

La medida fue impulsada por la AMP y se origina por un conflicto de complejas características que tiene con FEMEBA. No afecta a los afiliados de La Plata y Ensenada



Los médicos platenses resolvieron atender desde el viernes en forma particular a los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) de Berisso, ciudades del conurbano bonaerense y del interior provincial, que vienen a La Plata a atenderse con profesionales de la Agremiación Médica Platense (AMP).



La medida fue impulsada por la AMP y se origina por un conflicto de complejas características que tiene con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA).



Esta Federación tiene parte de un sistema capitado de IOMA en decenas de ciudades de la provincia de Buenos Aires. Los afiliados capitados de Femeba son considerados por los médicos platenses como IOMA interior, y representan el 30 por ciento de las consultas que atienden habitualmente, según explicaron fuentes de la Agremiación.



El sistema capitado comprende el pago periódico -habitualmente es mensual- de un monto para atender a una cantidad determinada de pacientes en un distrito determinado.



Desde la AMP indicaron este martes que “hubo distintas intimaciones para regularizar la situación con la federación”.



Este conflicto, cabe aclarar, no afecta a los afiliados al IOMA de La Plata y Ensenada que tienen que atenderse con médicos de la AMP.



Ante una consulta de este diario, desde Femeba optaron por el momento no referirse a este conflicto.