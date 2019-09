Trabajadores del ex Zoo platense protestaron en la avenida 52

Los trabajadores del Bioparque del Bosque decidieron en asamblea realizar medidas de fuerza para reclamar por una serie de problemáticas que padecen. Entre ellas, esta mañana hicieron un corte parcial de la Avenida 52, a las altura de 118.

Los empleados que dependen del municipio piden "salarios dignos, bono, pases a planta, condiciones dignas de trabajo y ropa de trabajo", entre otros cosas. Además denuncian que el ex Zoológico "se está quedando sin alimento por el atraso en el pago a los proveedores", como así también exigen diálogo con los trabajadores "para saber el destino real de los animales trasladados y qué futuro tendrá el Bioparque".

Los manifestantes aseguraron que "no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, y a eso se le suma el reclamo particular de los proveedores porque hay fardos para dos días, al que entrega el pasto verde no se le está pagando y todos ellos también viven de ese ingreso". También se quejaron porque "hace tiempo no llega ropa de trabajo y el futuro es incierto. Hay animales que se van a santuarios pero no te dicen nada más".

En tanto, plantean que el Bioparque "e puede reabrir y dar educación. Ya no es más un zoológico con animales, es para enseñar educación ambiental".