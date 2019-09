Más de cuatro meses de desidia

| Publicado en Edición Impresa

Un auto quemado y abandonado ya cumplió más de cuatro meses de “estadía” en la calle, concretamente en 67 entre 4 y 5. Demasiado tiempo. El estado del vehículo no deja lugar a duda alguna sobre su abandono y su inutilidad, de manera que los vecinos no comprenden porqué la Municipalidad no toma cartas en el asunto. Quita espacio, es una tentación para tirar basura de todo tipo y genera inseguridad, enumeran los frentistas de la cuadra. “Aproximadamente, desde mediados de mayo estamos pidiendo ante la Comuna su retiro. Sin embargo, cuatro meses después el coche sigue allí”, se quejó un vecino que se comunicó con este diario. “Ya le pusieron la oblea (que advierte sobre el secuestro), pero están todos los plazos vencidos y no pasa nada”, añadió.