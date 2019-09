Insólito: su sangre se volvió azul por abusar de una medicación

Le ocurrió a una mujer en Rodhe Island, en Estados Unidos

Un insólito hecho sorprendió a los médicos del hospital de Rodhe Island, en Estados Unidos. Una mujer de 25 años se presentó con síntomas de fatiga, dificultades respiratorias y decoloración de la piel. Sus uñas estaban azules.

The New England Journal of Medicine publicó el caso esta semana y explicó que al momento de ser atendida la paciente tenía 22 respiraciones por minuto, lo que significa que existía algún tipo de anomalía. Un adulto habitualmente tiene entre 12 y 20.

"Me siento débil y estoy azul", manifestó muy asustada la mujer a las médicos que se hicieron cargo de su caso. En detalle, estaba con baja saturación de oxígeno, que no mejoró con el suministro de oxígeno complementario, y se determinó que estaba cianótica.

La cianosis en una afección del corazón que provoca que algunas partes de la piel se tornen azules -especialmente los labios y dedos de manos y pies, debido a la falta de oxígeno en sangre.

Es así que tras los estudios, la mujer fue diagonóstica con "metahemoglobinemia adquirida", un extraño trastorno sanguíneo que genera que el cuerpo produzca más metahemoglobina, un tipo de hemoglobina.

Esa sustancia impide que el oxígeno se libere de forma correcta en los tejidos. En cuanto a su origen, llegaron a la conclusión de que pudo ser por el abuso de benzocaína para tratar un dolor de muelas.

Finalmente, la paciente fue tratada con el antídolo, azul de metileno, y sus síntomas se mitigaron hasta desaparecer con una segunda dosis. Luego fue dada de alta.