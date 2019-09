"Nosotros somos parte de la solución, no del problema", aseguró Macri en Saladillo

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que su gestión es "parte de la solución, no del problema" en Argentina y remarcó que llegó para ocuparse de "problemas estructurales que este país hace décadas no resuelve".



Al encabezar la inauguración de colectora cloacal en el barrio 31 de julio, en la localidad bonaerense de Saladillo, Macri recordó que "parece increíble pero cuando llegamos al gobierno menos del 20% de los habitantes de este país tenía tratamiento de efluentes cloacales, cuando en Uruguay tienen el 90%".



"En estos tres años y medio llevamos eso al 40% y en un próximo mandato esperamos llevarlo al 80%", sostuvo el mandatario que busca su reelección.



Macri consideró que "con un poco más de tiempo vamos a ir resolviendo problemas económicos que arrastramos hace décadas, porque nosotros somos parte de la solución, no del problema".



"Vinimos a resolver problemas estructurales que este país hace décadas no resuelve", resaltó el jefe del Estado y agregó que "todo esto es parte de construir algo más grande, más allá de esta coyuntura difícil que estamos atravesando de la cual me hago cargo".



Macri aseguró que en su gobierno "no maquillamos la realidad sino que la ponemos sobre la mesas y tratamos de mejorarla y resolverla".



"Los que gobernamos rendimos cuentas. Explicamos lo que hacemos, cerca de la gente, con honestidad", acotó.



Sobre la construcción de la colectora cloacal de Saladillo, el jefe del Estado señaló que este tipo de obras de envergadura "traen inconvenientes durante la construcción pero cambian vidas" y remarcó que así "se generan historias que son un antes y un después".



El Presidente recordó la inundación que dejó al barrio anegado por falta de desagües cloacales en 2015 y dijo que no se puede "perder una vida de trabajo" cada vez que llueve.



En otro tramo de su discurso, anunció la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona y, en medio de aplausos, sostuvo: "Me sigo haciendo cargo de tantos años de abandono y vamos a licitar la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales".



Macri consideró que con todas estas obras se puede "volver a tener una Argentina federal donde cada uno puede desarrollarse donde nació".



El jefe del Estado estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el intendente José Luis Salomón y la secretaria de Infraestructura Urbana, Marina Klemensiewicz.



Con una inversión de más de 245 millones de pesos, las obras inauguradas hoy benefician a más de 1.700 familias del barrio 31 de Julio y, según fuentes oficiales, fueron financiadas por el Ministerio del Interior de la Nación y ejecutadas por el municipio.



Los trabajos estuvieron centrados en mejorar la red pluvial para llevar soluciones definitivas al problema de las inundaciones que se producían ante cada lluvia fuerte.



También fue construido un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), espacio donde los vecinos pueden aprender oficios, adquirir habilidades para el mercado laboral y participar de actividades culturales y recreativas.



Asimismo, se realizaron avances en la refacción y ampliación de la red cloacal y en facilitar la conexión para el acceso de gas, además de la construcción de cordones cuneta.