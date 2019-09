Otros dos accidentes en La Plata quedaron registrados en las cámaras de seguridad

Los accidentes no tienen freno en la Ciudad. En las últimas horas otros dos nuevos episodios en las calles platenses quedaron registrados en las cámaras de seguridad comunales.

No de ellos se registró en la intersección de las calles 10 y 36, cuando el conductor de un automóvil color plata perdió el control del vehículo y terminó embistiendo una camioneta que se encontraba estacionada, por lo que debió intervenir personal de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y el SAME local. En el video se puede visualizar como, tras el paso de un vehículo Peugeot 207 color rojo, por causas que se investigan el conductor de un auto color plata pierde el control del mismo y se incrusta sobre una camioneta estacionada casi sobre la esquina.

De inmediato, al observar el accidente, los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Secretaría de Seguridad de la Comuna solicitaron asistencia al 911, al servicio de emergencias médicas (SAME) y a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano municipal para que se acerquen inspectores del área de tránsito. Luego, se observa la llegada de un grupo de vecinos y de inmediato se hace presente personal de salud del SAME, quienes asisten al conductor. Asimismo, se visualiza el arribo de un móvil de la policía con un grupo de agentes que se quedan custodiando el vehículo una vez que se retira la ambulancia.

En la otra secuencia que se muestra en el video y refleja un nuevo accidente en La Plata, el conductor de un automóvil Fiat Siena de color bordo perdió el control del vehículo al transitar por Avenida 13 y terminó impactando contra una motocicleta que se encontraba estacionada, por lo que debió ser asistido por personal del SAME. En este caso, el personal del COM local pudo observar como el Fiat impactó en 13 y 50 con el rodado menor. Al observar el accidente, los agentes dieron aviso a personal policial llamando al 911, a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano para que se acerquen inspectores del área de tránsito y al SAME. De inmediato llegaron al lugar y minutos después, la ambulancia se retiró trasladando al conductor que protagonizó el accidente y, finalmente, se observa como personal de la policía permanecía en el lugar a la espera de los peritos.