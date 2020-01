Dramático descargo de Cinthia Fernández: le robaron sus ahorros

Parece que la mala suerte le sigue jugando una mala pasada a Cinthia Fernández. En medio de su duelo amoroso, hace unos días la panelista de Los Ángeles de la Mañana fue víctima de un robo donde, según ella, perdió todos sus ahorros. Visiblemente desbordada, detalló la situación a sus seguidores y ofreció una recompensa para que le devuelvan el dinero.

“Por favor, necesito que la persona que ayer (domingo) se llevó mi billetera en el Jumbo de Escobar… Yo subí las bolsas al auto y me dejé la cartera en el carro, y necesito que por favor me la devuelva”, arrancó desde su cuenta de Instagram.

De acuerdo con su relato, en la billetera tenía todos sus ahorros porque iba a cambiar dólares. "Los dólares fueron denunciados, así que no los van a poder usar. Les pido que por favor me lo devuelvan y me lo dejen acá, en el Jumbo. Yo les doy recompensa. Por favor, ayúdenme”, agregó en un llanto.