No aflojan en La Plata las quejas por los problemas con el servicio de telefonía fija

No aflojan las quejas por el servicio de telefonía fija por parte de la empresa Movistar. En este caso, el reclamo lo hizo una persona titular de la línea (0221) 417-7831. Otra vecina de City Bell con el número 472--1306 estuvo 45 días incomunicada por los desperfectos en su teléfono. Y a pesar del perjuicio, se quejó que aún no le reintegraron el pago de los días que no tuvo el servicio.