¡Punchi punchi!: Denuncian una fiesta clandestina en pleno centro platense

Una nueva denuncia de fiesta clandestina en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio fue realizada en las últimas horas. Esta vez los vecinos aseguran que en 51 entre 9 y 10 se llevaron a cabo al menos dos reuniones en el último tiempo.

Una de ellas habría sido organizada este fin de semana y la otra el 20 de septiembre, de la cual se tiene registro a través de un video. La vivienda en cuestión está ubicada a media cuadra de la casa de la vicegobernadora y, según le dijeron testigos a eldia.com, "cobraban entrada".

"Cansada de llamar al 911, que según ellos no tienen nada que ver, mandé mensaje al número de la Municipalidad y me mandaron a llamar al 147 pero nadie contesta nada", contó una de las lectoras que se comunicó con este diario. También aseguró que realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y que la respuesta que le dieron en Control Ciudadano fue "muy lastimosa porque me dijeron que no podían bajar un patrullero y que sin orden de un fiscal no podían ingresar".

En tanto, sostuvo que a las fiestas "las veo desde mi terraza. En la primera se veían muchas luces de colores pero en la del pasado fin de semana sólo se escuchaba música". Además advirtió que "hoy empezaron los ensayos de nuevo" y expresó que "estamos todos los vecinos preocupados" por la situación.